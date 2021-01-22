«Торпедо» объявило о подписании хавбека «Оренбурга» Шкофлека

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сегодня, 19:49

Пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте объявила о подписании словенского полузащитника «Оренбурга» .

Хавбек будет выступать под номером «18». Соглашение с игроком рассчитано на 2,5 года.

«Это клуб с великой историей, преданными болельщиками и большими планами. Сразу хочу сказать, что моя цель – помочь команде выйти в Премьер-Лигу уже в этом году и играть там долго. Почему вообще решился сменить команду? Главная причина — я играл меньше, чем хотелось бы. Мне уже 26 – и стабильная игровая практика очень важна. Надеюсь, в „Торпедо“ ситуация изменится, приложу все усилия», — цитирует Шкофлека пресс-служба клуба.

Ранее «Торпедо» сообщило о возвращении голкипера Александра Довбни.