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Олег Иванов перешёл в «Уфу»

сегодня, 18:52

Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов стал игроком «Уфы». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Полузащитник Олег Иванов пополнил состав футбольного клуба «Уфа». Игрок подписал контракт на 1,5 года с нашим клубом.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Иванов принял участие в 13 матчах, в которых сделал одну результативную передачу. Он выступал за «Ахмат» с 2012 года. Ранее также защищал цвета «Спартака», «Химок», «Кубани», «Крыльев Советов» и «Ростова». В его активе есть пять матчей в футболке главной команды страны.

Олег Иванов перешёл в «Уфу»

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:06
Не самый худдший вариант продолжения карьеры.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:05
Олег реально поможет Уфе
cska1948
cska1948
сегодня в 19:03
Мне Олег всегда нравился, удачи ему в новом клубе!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:59
НУ ПОКА ХОТЬ ТАК В фк УФА - тоже крепкий середняк в Лиги России..
beefs
beefs
сегодня в 18:56
молодец, осталось поиграть в Москве и Питере, да поздно...
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