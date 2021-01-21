Олег Иванов перешёл в «Уфу»

Бывший полузащитник «Ахмата» стал игроком «Уфы». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Полузащитник Олег Иванов пополнил состав футбольного клуба «Уфа». Игрок подписал контракт на 1,5 года с нашим клубом.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Иванов принял участие в 13 матчах, в которых сделал одну результативную передачу. Он выступал за «Ахмат» с 2012 года. Ранее также защищал цвета «Спартака», «Химок», «Кубани», «Крыльев Советов» и «Ростова». В его активе есть пять матчей в футболке главной команды страны.