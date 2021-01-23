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Четыре топ-клуба Европы готовы подписать вингера «Барселоны» Дембеле

23 января 2021, 19:13

«Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ювентус» и «Бавария» следят за ситуацией с контрактом Усмана Дембеле в «Барселоне», сообщает Sport.

Соглашение французского вингера с «Барсой» действует до лета 2022 года. По информации источника, каталонский клуб сомневается в резонности дальнейшего сотрудничества с 22-летним игроком.

Отмечается, что ситуацией могут воспользоваться вышеперечисленные топ-клубы.

В декабре сообщалось, что «Барселона» начала переговоры с Дембеле по продлению контракта.

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Все комментарии
диванный спец
диванный спец
24 января в 00:51
Совершенно бестолковый футболист, не приема мяча, не паса, не видения поля, не точного удара, одна скорость .Скорость есть-ума не надо.
shlifen
shlifen
23 января в 20:30, ред.
- Не будь Дембеле настолько травматичным, он вполне уже мог бы вырасти в звезду на своей позиции.
- Не будь Дембеле настолько не профессиональным (иногда казалось что ночные игры на приставке ему интереснее важных матчей) и не опаздывай он на тренировки - вполне мог бы стать опорой Барсы в тяжёлые времена.
- Не промахивайся Дембеле из убойных позиций в решающих матчах - вполне уже мог бы войти в когорту важных для каталонцев игроков.
- Не будь у Дембеле зарплата в 13 лимонов в год (у Облака в Атлетико 10, у Холланда 12-13) - может и не спешили бы от него избавляться...

Но беда в том, что у Усмана всё наоборот. Он не дисциплинирован, он травматичен, он стабильно "лажает" в решающие моменты и его зарплата на уровне состоявшихся звёзд либо молодых супер-звёздочек - с таким набором негативных факторов, лично мне видится, что Дембеле нужен тренер-воспитатель который сможет "вправить ему мозги на местр", но и сам Дембеле должен понять что сам факт того что он "играл" (по суммарному времени - лечился он вероятно дольше) за Барселону - не делает его супер-звездой... Собственно поэтому мне слабо верится в его переход в Баварию - там в последнее время "проблемных" в состав не берут. Ну и в Челси тоже слабо верится - у Лэмпарда и так большой "ростер" игроков в атаку, да и "воспитатель" из Лэмпарда не факт что хороший (разве что Тухель его сменит).
В общем, очевидно что Барсе нужно его продавать, и возвращать хоть какие-то деньги, поскольку его потерю, команда толком и не заметит, а вот кто решится купить Дембеле - это уже вопрос поинтереснее =)
Gahi
Gahi ответ sv_1969 (раскрыть)
23 января в 20:30
Согласен с Вами, но к талантливым всегда нужен особый подход, который поможет им раскрыть весь свой потенциал. Надеюсь что Усман попадёт к такому тренеру который сможет раскрыть его возможности и помочь уважать труд наставника. Удачи
КЭТиК
КЭТиК
23 января в 20:02
Самое время продавать.
sv_1969
sv_1969 ответ Gahi (раскрыть)
23 января в 19:58
Паренёк с очень сложным характером но талантлив!
mihaluch
mihaluch
23 января в 19:36
Пока нет ещё твердого предложения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 января в 19:20
Топы охотятся за топами...
Gahi
Gahi
23 января в 19:16
Если игрок показывает что он достоин быть в любой команде за ним всегда будет охота.
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