Четыре топ-клуба Европы готовы подписать вингера «Барселоны» Дембеле

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23 января 2021, 19:13

«Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ювентус» и «Бавария» следят за ситуацией с контрактом в «Барселоне», сообщает Sport.

Соглашение французского вингера с «Барсой» действует до лета 2022 года. По информации источника, каталонский клуб сомневается в резонности дальнейшего сотрудничества с 22-летним игроком.

Отмечается, что ситуацией могут воспользоваться вышеперечисленные топ-клубы.

В декабре сообщалось, что «Барселона» начала переговоры с Дембеле по продлению контракта.