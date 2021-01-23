Четыре топ-клуба Европы готовы подписать вингера «Барселоны» Дембеле

«Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ювентус» и «Бавария» следят за ситуацией с контрактом Усмана Дембеле в «Барселоне», сообщает Sport.
Соглашение французского вингера с «Барсой» действует до лета 2022 года. По информации источника, каталонский клуб сомневается в резонности дальнейшего сотрудничества с 22-летним игроком.
Отмечается, что ситуацией могут воспользоваться вышеперечисленные топ-клубы.
В декабре сообщалось, что «Барселона» начала переговоры с Дембеле по продлению контракта.
- Не будь Дембеле настолько не профессиональным (иногда казалось что ночные игры на приставке ему интереснее важных матчей) и не опаздывай он на тренировки - вполне мог бы стать опорой Барсы в тяжёлые времена.
- Не промахивайся Дембеле из убойных позиций в решающих матчах - вполне уже мог бы войти в когорту важных для каталонцев игроков.
- Не будь у Дембеле зарплата в 13 лимонов в год (у Облака в Атлетико 10, у Холланда 12-13) - может и не спешили бы от него избавляться...
Но беда в том, что у Усмана всё наоборот. Он не дисциплинирован, он травматичен, он стабильно "лажает" в решающие моменты и его зарплата на уровне состоявшихся звёзд либо молодых супер-звёздочек - с таким набором негативных факторов, лично мне видится, что Дембеле нужен тренер-воспитатель который сможет "вправить ему мозги на местр", но и сам Дембеле должен понять что сам факт того что он "играл" (по суммарному времени - лечился он вероятно дольше) за Барселону - не делает его супер-звездой... Собственно поэтому мне слабо верится в его переход в Баварию - там в последнее время "проблемных" в состав не берут. Ну и в Челси тоже слабо верится - у Лэмпарда и так большой "ростер" игроков в атаку, да и "воспитатель" из Лэмпарда не факт что хороший (разве что Тухель его сменит).
В общем, очевидно что Барсе нужно его продавать, и возвращать хоть какие-то деньги, поскольку его потерю, команда толком и не заметит, а вот кто решится купить Дембеле - это уже вопрос поинтереснее =)
- Не будь Дембеле настолько не профессиональным (иногда казалось что ночные игры на приставке ему интереснее важных матчей) и не опаздывай он на тренировки - вполне мог бы стать опорой Барсы в тяжёлые времена.
- Не промахивайся Дембеле из убойных позиций в решающих матчах - вполне уже мог бы войти в когорту важных для каталонцев игроков.
- Не будь у Дембеле зарплата в 13 лимонов в год (у Облака в Атлетико 10, у Холланда 12-13) - может и не спешили бы от него избавляться...
Но беда в том, что у Усмана всё наоборот. Он не дисциплинирован, он травматичен, он стабильно "лажает" в решающие моменты и его зарплата на уровне состоявшихся звёзд либо молодых супер-звёздочек - с таким набором негативных факторов, лично мне видится, что Дембеле нужен тренер-воспитатель который сможет "вправить ему мозги на местр", но и сам Дембеле должен понять что сам факт того что он "играл" (по суммарному времени - лечился он вероятно дольше) за Барселону - не делает его супер-звездой... Собственно поэтому мне слабо верится в его переход в Баварию - там в последнее время "проблемных" в состав не берут. Ну и в Челси тоже слабо верится - у Лэмпарда и так большой "ростер" игроков в атаку, да и "воспитатель" из Лэмпарда не факт что хороший (разве что Тухель его сменит).
В общем, очевидно что Барсе нужно его продавать, и возвращать хоть какие-то деньги, поскольку его потерю, команда толком и не заметит, а вот кто решится купить Дембеле - это уже вопрос поинтереснее =)