Мостовой: «Лига чемпионов — это другая планета, если смотреть на результат»

Полузащитник «Зенита» поделился мнением о неудачных выступлениях петербургского клуба в Лиге чемпионов.

Конечно, можно сказать, что Лига чемпионов — это другая планета, если смотреть на результат. Если на игру, то разница тоже, конечно, есть, и довольно большая. Ошибки в этом турнире реально не прощают. Чуть зазевался — пожалуйста, вынимай. Вот в этом самая большая разница. А так, в принципе, если сами готовы и уверены в себе, то, я думаю, ничего страшного в Лиге чемпионов нет. Но мы, мне кажется, немножко неуверенными были в том, что способны действовать первым номером, атаковать. В то же время дома с «Боруссией» и особенно с «Лацио» должны были побеждать.

Нагрузка в прошлом году, конечно, огромная была. Я потом посмотрел — с учетом сборной даже выходных не было. На один день домой приезжал и тут же уезжал. Безусловно, это сказалось. И стечение обстоятельств тоже было. Дома «Лацио», считай, отпустили. «Брюгге» тоже — гол на последней минуте. С другой стороны, это как обычно: если бы тут забили, там не пропустили, тут очко набрали, здесь три и так далее. Так можно бесконечно говорить. Пока же сложилось так, как сложилось. Но я думаю, со временем будет лучше. Надо исправлять ситуацию.