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Мостовой: «Лига чемпионов — это другая планета, если смотреть на результат»

25 января 2021, 10:07

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о неудачных выступлениях петербургского клуба в Лиге чемпионов.

Конечно, можно сказать, что Лига чемпионов — это другая планета, если смотреть на результат. Если на игру, то разница тоже, конечно, есть, и довольно большая. Ошибки в этом турнире реально не прощают. Чуть зазевался — пожалуйста, вынимай. Вот в этом самая большая разница. А так, в принципе, если сами готовы и уверены в себе, то, я думаю, ничего страшного в Лиге чемпионов нет. Но мы, мне кажется, немножко неуверенными были в том, что способны действовать первым номером, атаковать. В то же время дома с «Боруссией» и особенно с «Лацио» должны были побеждать.

Нагрузка в прошлом году, конечно, огромная была. Я потом посмотрел — с учетом сборной даже выходных не было. На один день домой приезжал и тут же уезжал. Безусловно, это сказалось. И стечение обстоятельств тоже было. Дома «Лацио», считай, отпустили. «Брюгге» тоже — гол на последней минуте. С другой стороны, это как обычно: если бы тут забили, там не пропустили, тут очко набрали, здесь три и так далее. Так можно бесконечно говорить. Пока же сложилось так, как сложилось. Но я думаю, со временем будет лучше. Надо исправлять ситуацию.

Ранее Андрей Мостовой рассказал о своей форме после зимнего отпуска.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
25 января в 14:46
на94 на наш футбол, как только начали создавать искусственное или тепличные условия для наших игрочишек типа Дзюбы они просто перестали играть им главное вовремя подр...ить и попиариться, а остальное пофиг
shlomo
shlomo
25 января в 14:23
Приходят ведущие игроки (каких команд упущу...:))) к Дюкову.....
- Что за несправедливость? За каждый матч в Лиге Чемпионов каждый из нас получает денег даже меньше, чем Петросян за свой выступление! .......
- Ну позвольте, при чём тут футбол и Петросян?.....
- Так Петросян своими выступлениями смешит только одну нашу страну....а вот мы своими выступлениями смешим сразу всю Европу...
За адекватность
За адекватность
25 января в 14:09
"Но я думаю, со временем будет лучше." Вот тут ты прав. Еще два сезона "если бы тут забили, там не пропустили, тут очко набрали, здесь три и так далее." и Россия потеряет прямое место в ГЭ ЛЧ. А там спокойненько вылетев в первом же квалифай раунде, будете наблюдать за баталиями в ЛЧ по телевизору. Как обычно личное мнение.
STVA 1
STVA 1
25 января в 12:16
Подходит как раз эта фраза!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 января в 10:57
"Чуть зазевался — пожалуйста, вынимай" - похоже здесь Мостовой рассказывал о раздевалке "Зенита" при здоровом Артемке.
David Young
David Young ответ ДСА (раскрыть)
25 января в 10:22
Или как минимум одна из самых неудачных.
David Young
David Young ответ galem72 (раскрыть)
25 января в 10:21
В данном случае здесь сказывается и очень высокий уровень Лиги Чемпионов, и стагнация-деградация РПЛ уже который год. Но в стадиях квалификации и группового этапа (в ЛЧ и ЛЕ) российские клубы всё равно должны играть лучше, хотя бы как Локомотив в этом сезоне, а не как Зенит, ЦСКА, Динамо Москва, Ростов.
ДСА
ДСА
25 января в 10:21
Самая неудачная Лига Чемпионов у нас получилась.
galem72
galem72
25 января в 10:15
Тут не Лигу чемпионов нужно возвеличивать, а уровень рпл днищавить. Это будет справедливо и правильно!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 января в 10:11
Лига чемпионов это космос!🤣
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