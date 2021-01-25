«Думаем только о следующем сопернике». Симеоне — о лидерстве в Ла Лиге

Главный тренер «Атлетико» после победы в матче Ла Лиги с «Валенсией» (3:1) поделился мнением о лидерстве в чемпионате с 7-очковым отрывом при одной игре в запасе.

Сейчас мы думаем только о «Кадисе», о том, как улучшить нашу игру на каждой тренировке, в чем стоит прибавить. Первый тайм игры с «Валенсией» это показал, но во втором мы играли хорошо, найдя у «Валенсии» слабые места.

Так что лучшее в данной ситуации – идти от матча к матчу.