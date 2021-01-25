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«Думаем только о следующем сопернике». Симеоне — о лидерстве в Ла Лиге

25 января 2021, 08:54
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы в матче Ла Лиги с «Валенсией» (3:1) поделился мнением о лидерстве в чемпионате с 7-очковым отрывом при одной игре в запасе.

Сейчас мы думаем только о «Кадисе», о том, как улучшить нашу игру на каждой тренировке, в чем стоит прибавить. Первый тайм игры с «Валенсией» это показал, но во втором мы играли хорошо, найдя у «Валенсии» слабые места.

Так что лучшее в данной ситуации – идти от матча к матчу.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
25 января в 09:18
Тише едешь дальше будешь!
Все правильно сказал Диего Симеоне!
STVA 1
STVA 1
25 января в 09:01
Правильно... От матча к матчу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 января в 08:55, ред.
Так и нужно. Постепенно, шаг за шагом, не давая конкурентам шансов.
Эта беспощадность киллера заставит нервничать желающих подвинуть Атлетико с первого места. Вот только лично мне не хватает зрелищности в их футболе. Для них главное не пропустить, а забивают в среднем 2 за игру. Но раз это даёт такой хороший результат, значит, так и нужно действовать .
И вот посмотрел ради интереса таблички других чемпионатов. Там тоже у лидеров забито чуть больше двух за матч. Бавария -приятное исключение...
shlomo
shlomo
25 января в 08:55
Ну Диего просто поскромничал...:))))
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