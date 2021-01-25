Очередные победы лидеров. Итоги 21-го тура Лиги 1

Завершились матчи 21-го тура чемпионата Франции. Поединок между «Нимом» и «Лорьяном», который должен был состояться 24 января, перенесён из-за коронавируса.
«Пари Сен-Жермен» — «Монпелье» 4:0
Голы: Мбаппе Килиан 34, Неймар 60, Икарди Мауро 61, Мбаппе Килиан 63
«Ланс» — «Ницца» 0:1
Гол: Атал Юсеф 49
«Монако» — «Марсель» 3:1
Голы: Марипан Гильермо 47, Тчуамени Орельен 75, Йоветич Стеван 90+1 — Радоньич Неманья 12
«Бордо» — «Анже» 2:1
Голы: Хванг Эуй-Жо 8, Хванг Эуй-Жо 11 — Фулджини Анджело 39
«Дижон» — «Страсбур» 1:1
Голы: Кулибали Сену 63 — Ажорке Людовик 51
«Метц» — «Нант» 2:0
Голы: Лейя Аарон 35, Булайя Фарид 90+3
«Реймс» — «Брест» 1:0
Гол: Мбуку Натанаэль 40
«Ренн» — «Лилль» 0:1
Гол: Дэвид Джонатан 16
«Сент-Этьен» — «Лион» 0:5
Голы: Кадевере Тино 16, Марсело 36, Марсело 59, Кадевере Тино 68, Депай Мемфис 82
Всем здоровья.
Всем здоровья.