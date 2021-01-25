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Очередные победы лидеров. Итоги 21-го тура Лиги 1

25 января 2021, 01:02

Завершились матчи 21-го тура чемпионата Франции. Поединок между «Нимом» и «Лорьяном», который должен был состояться 24 января, перенесён из-за коронавируса.

«Пари Сен-Жермен» — «Монпелье» 4:0
Голы: Мбаппе Килиан 34, Неймар 60, Икарди Мауро 61, Мбаппе Килиан 63

«Ланс» — «Ницца» 0:1
Гол: Атал Юсеф 49

«Монако» — «Марсель» 3:1
Голы: Марипан Гильермо 47, Тчуамени Орельен 75, Йоветич Стеван 90+1 — Радоньич Неманья 12

«Бордо» — «Анже» 2:1
Голы: Хванг Эуй-Жо 8, Хванг Эуй-Жо 11 — Фулджини Анджело 39

«Дижон» — «Страсбур» 1:1
Голы: Кулибали Сену 63 — Ажорке Людовик 51

«Метц» — «Нант» 2:0
Голы: Лейя Аарон 35, Булайя Фарид 90+3

«Реймс» — «Брест» 1:0
Гол: Мбуку Натанаэль 40

«Ренн» — «Лилль» 0:1
Гол: Дэвид Джонатан 16

«Сент-Этьен» — «Лион» 0:5
Голы: Кадевере Тино 16, Марсело 36, Марсело 59, Кадевере Тино 68, Депай Мемфис 82

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
25 января в 09:05
Лион монстры, размотали соседей.
drug01
drug01
25 января в 08:45
Лидеры впереди и играют хорошо
Zenit_84
Zenit_84
25 января в 07:22
Лидеры все отрываются и отрываются
Али Самаркандский
Али Самаркандский
25 января в 07:10
ПСЖ в своем стиле сыграл. Уверенно на классе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 января в 06:54
Без особых сюрпризОFF...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 января в 01:15
Ничего удивительного нет...
Leha-ha50
Leha-ha50
25 января в 01:14
Все без особых изменений, фавориты продолжают победное шествие. С ПСЖ вряд ли кто то сможет конкурировать , а вот за остальные места , которые дают право играть в ЛЧ и ЛЕ борьба будет до последних туров. Радует , что Монако поднимается все выше, и не последнюю роль в этом играет Саша Головин. Будем надеяться , что Монако и Александр нас еще порадуют своей игрой.
Всем здоровья.
Mangur
Mangur
25 января в 01:13
Мец порадовал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 января в 01:07
Победили те,кому надо!
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