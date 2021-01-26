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Джано: «Предложил Джикии взять Хабиба в „Спартак“ вместо Кокорина»

26 января 2021, 18:43

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал об игре в футбол с Георгием Джикией и чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Джика знал, что я в Дубае, мы с ним на связи. У «Спартака» выходные с 24 по 27 число. Джикия договорился с Хабибом сыграть, и позвал меня. Я согласился. Джика вписал меня в спартаковскую команду. Игрой это, конечно, сложно назвать. Подурачились, хи-хи, ха-ха и разошлись. На спокухе поиграли. Я очень удивился тому, как Хабиб играет в футбол. Знал, что он очень любит этот спорт. Но думал, что играет он не так хорошо, как говорит. А оказалось всё не так. Хабиб очень круто играет, забил много голов. Сказал Джике: «У вас нападающего не хватает, Кокора ушёл. Подписывайте Хабиба в „Спартак“». В общем, познакомились, поиграли в футбол. Хабиб — отличный парень.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ Санчо Панса (раскрыть)
27 января в 13:26
Знал бы ты чем хабиб занимался с друганами ванне
Ravshan878
Ravshan878
27 января в 13:23
Welcome to ITALY. Главное отпустили.Думал не отпустить 👑.) Теперь нужно пахать и пахать. Буду болеть за ШОМу, Миранчука Коко и Малиновского. Вперёд СНГ.🧐.)
Санчо Панса
Санчо Панса
27 января в 07:33
Но знал бы Хабиб чем ты занимался с Деми де Зеувом в свое время! Точно бы не стал играть с тобой в футбол:)
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
27 января в 02:31, ред.
Хорошо парни кучкуются, по интересам.
Футбольчег и все такое.
Российский футболист Джикия.
Грузинский футболист (бывший) Ананидзе.
Российский боец смешанных боевых Хабиб.
Конечно их объединяет только футбол, только любовь.
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
26 января в 23:29
.
санек002
санек002 ответ Союзник противников (раскрыть)
26 января в 22:00
просто у нас любят пустышку вбрасывать ,принимая ее за реальность!
leopit
leopit
26 января в 21:32
Хабиб не по этой части...не по футболу....не по спартаковски
Ислам0926
Ислам0926
26 января в 21:20
    протон1
    протон1
    26 января в 20:55
    вот это приятный коментарий
    Faustello
    Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
    26 января в 20:42
    Это тебе не брутальный Артёмка насилующий Азмуна, у Джано и Джики нежные ласки, потом 69 или ножницы)))
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    26 января в 20:40
    КЭП Спартака может позволить себе почти все.... А играли они в фифу)
    Союзник противников
    Союзник противников
    26 января в 20:33
    Забодали...Какое он имеет отношение к футболу, и глупости несостоявшегося таланта-тоже???
    Хиромант
    Хиромант
    26 января в 20:23
    А чего... Неплохая идея...

    Хабиба - в нападение, Валуева - в защиту...

    В этом что-то есть...
    Крикун
    Крикун
    26 января в 20:21
      zsb1961
      zsb1961
      26 января в 20:10, ред.
      "Компетентный советник" нашёлся!!! Ура!!!
      ermak6848
      ermak6848
      26 января в 20:08
      Возможно это будет сильный вариантв команде..
      Добряк
      Добряк
      26 января в 20:06
        5cchexrt9zrc
        5cchexrt9zrc
        26 января в 19:56
          David Young
          David Young ответ Некакойшенко (раскрыть)
          26 января в 19:42
          .
          Некакойшенко
          Некакойшенко
          26 января в 19:41
          Тут Хабиб подкрался в тыл
          И Зениту гол забил
          А потом на бис и раз
          Засадил Кокоше в глаз.
          Alhunah
          Alhunah
          26 января в 19:38
          норм чо, будет за болтом бегать или тот уже отбегался?
          RIR68
          RIR68 ответ Zak11 (раскрыть)
          26 января в 19:31
          ну, так и пешеходных переходов в Москве много)
          Zak11
          Zak11
          26 января в 19:29
          Так у нас уже есть Гулиев
          Lucho Gonzalez
          Lucho Gonzalez
          26 января в 19:21
          ананидзе лишь бы подурачиться со своим пупсиком
          sv_1969
          sv_1969
          26 января в 19:13
          Типа пошутил!
          нечитайло
          нечитайло
          26 января в 18:58
          Отличная идея
          sihafazatron
          sihafazatron
          26 января в 18:54
          джано дзюбанидзе тот еще советник)))
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          26 января в 18:53
          Тролят мясо!
          cska vperiod
          cska vperiod
          26 января в 18:50
          Гурузины издеваются над спартаком.
          МапС
          МапС
          26 января в 18:49, ред.
          Думаю, что Джано с таким же успехом вполне может заменить Хабиба в UFC в лёгком весе :)))
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