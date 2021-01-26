Джано: «Предложил Джикии взять Хабиба в „Спартак“ вместо Кокорина»

Бывший полузащитник «Спартака» рассказал об игре в футбол с и чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Джика знал, что я в Дубае, мы с ним на связи. У «Спартака» выходные с 24 по 27 число. Джикия договорился с Хабибом сыграть, и позвал меня. Я согласился. Джика вписал меня в спартаковскую команду. Игрой это, конечно, сложно назвать. Подурачились, хи-хи, ха-ха и разошлись. На спокухе поиграли. Я очень удивился тому, как Хабиб играет в футбол. Знал, что он очень любит этот спорт. Но думал, что играет он не так хорошо, как говорит. А оказалось всё не так. Хабиб очень круто играет, забил много голов. Сказал Джике: «У вас нападающего не хватает, Кокора ушёл. Подписывайте Хабиба в „Спартак“». В общем, познакомились, поиграли в футбол. Хабиб — отличный парень.