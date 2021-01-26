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Конте дисквалифицирован на 2 матча за споры с арбитром

26 января 2021, 19:13
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе0 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте получил дисквалификацию по итогам матча 19-го тура Серии А против «Удинезе» (0:0).

Итальянский специалист вступил в словесную перепалку с главным арбитром встречи Фабио Мареской, за что был удалён в конце второго тайма. Сегодня стало известно, что Конте придётся отбыть два матча дисквалификации, а также заплатить штраф в размере 20 000 евро.

Таким образом, наставник «Интера» пропустит матчи против «Беневенто» и «Фиорентины». Дисквалификация не распространяется на сегодняшнюю встречу Кубка Италии с «Миланом».

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Все комментарии
Бот Прогнозов
Бот Прогнозов ответ BARCOFETT (раскрыть)
27 января в 21:39
Я ещё не выжил из ума.
BARCOFETT
BARCOFETT ответ Бот Прогнозов (раскрыть)
27 января в 19:20
Летнее тоже, готовь цветочки, песни, стихи, оды, статьи. Славь Милан и Интер гип гип ура!
Бот Прогнозов
Бот Прогнозов ответ BARCOFETT (раскрыть)
27 января в 12:38
Уже разыграли - зимнее)))
ДСА
ДСА
26 января в 20:51, ред.
Разговоры привели только к убытку.
BARCOFETT
BARCOFETT
26 января в 20:18
Скудетто разыграют два Миланских Клуба. Вопрос закрыт в любом случае.
Бот Прогнозов
Бот Прогнозов
26 января в 19:21
Как пошутил один мой друг, - "Мареска молодец, это не Абиссо с Мариани и не Орсато с Иратти")
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
26 января в 19:20
    1bear
    1bear
    26 января в 19:15
    ничего страшного не произошло
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