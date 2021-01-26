Конте дисквалифицирован на 2 матча за споры с арбитром

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26 января 2021, 19:13

Главный тренер «Интера» получил дисквалификацию по итогам матча 19-го тура Серии А против «Удинезе» (0:0).

Итальянский специалист вступил в словесную перепалку с главным арбитром встречи Фабио Мареской, за что был удалён в конце второго тайма. Сегодня стало известно, что Конте придётся отбыть два матча дисквалификации, а также заплатить штраф в размере 20 000 евро.

Таким образом, наставник «Интера» пропустит матчи против «Беневенто» и «Фиорентины». Дисквалификация не распространяется на сегодняшнюю встречу Кубка Италии с «Миланом».