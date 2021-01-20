Комитет по этике РФС оштрафовал Юрана за высказывание о возрасте Урунова

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сегодня, 16:00

Комитет по этике РФС оштрафовал главного тренера « СКА -Хабаровск» на 250 тысяч рублей за высказывание про возраст полузащитника «Спартака» , сообщает источник.

В конце прошлого года российский специалист заявил, что Урунов старше заявленного в официальных источниках возраста, а паспорт хавбека «переписан».

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года.