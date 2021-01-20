Комитет по этике РФС оштрафовал Юрана за высказывание о возрасте Урунова

Комитет по этике РФС оштрафовал главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана на 250 тысяч рублей за высказывание про возраст полузащитника «Спартака» Остона Урунова, сообщает источник.
В конце прошлого года российский специалист заявил, что Урунов старше заявленного в официальных источниках возраста, а паспорт хавбека «переписан».
Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года.
Это, кстати, нарушение футбольных регламентов, для справки.
Так что тут либо проводить экспертизы и устанавливать биологический возраст, либо молчать в тряпочку и не выставлять себя балаболом на всю страну, как Юран.
Это, кстати, нарушение футбольных регламентов, для справки.
Так что тут либо проводить экспертизы и устанавливать биологический возраст, либо молчать в тряпочку и не выставлять себя балаболом на всю страну, как Юран.