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Комитет по этике РФС оштрафовал Юрана за высказывание о возрасте Урунова

сегодня, 16:00

Комитет по этике РФС оштрафовал главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана на 250 тысяч рублей за высказывание про возраст полузащитника «Спартака» Остона Урунова, сообщает источник.

В конце прошлого года российский специалист заявил, что Урунов старше заявленного в официальных источниках возраста, а паспорт хавбека «переписан».

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года.

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makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:18
Говорили, что Дзагоев тоже переписанный. И про Кокорина.

Это, кстати, нарушение футбольных регламентов, для справки.
Так что тут либо проводить экспертизы и устанавливать биологический возраст, либо молчать в тряпочку и не выставлять себя балаболом на всю страну, как Юран.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 17:14
Наш юный Шерлок Юран не угодил российскому скотланд ярду.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:08
Походу, Юрану лучше вообще молчать, просто тренировать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:05
А я думал, что только девушки обижаются, когда им возраст прибавляются. Оказывается и Федун с Уруновым тоже..... девушки, а может.... женщины.
makkie
makkie
сегодня в 16:56
Откуда у Юрана пруфы - дай что-нибудь ляпнуть в сторону Спартака.
Не первый раз уже, заметьте. И оба раза в лужу!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:44
Нет дыма без огня
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:43
Новогодние праздники прошли, денежки освоены. Приближается день защитников отечества. Надо новых штрафов насшибать...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 16:38
поделом
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:36
Видать комитет нуждается сейчас в бабосе . Серёга встречный иск подавай за вымогательство !!!!
Ironigor
Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 16:33
Это же комитет!!!!! Последняя инстанция, почти как ФСБ. Они могуть бредовать .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:22, ред.
Ну и правильно что оштрафовали....
Старших надо уважать...
Ведь Юран говорил что он младше Урунова...
David Young
David Young ответ Добряк (раскрыть)
сегодня в 16:10, ред.
"Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду."
Добряк
Добряк
сегодня в 16:09
Нет дыма без огня. В итоге Урунов окажется не узбекским юношей, а таджикской старухой...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:04
Бред какой-то ! А если бы Юран назвал Урунова девочкой , его что ,расстреляли бы ? Делом надо заниматься , дорогие мои ,делом !!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:01
Ну что комитет по этике раскрыл главный заговор 2020 года...БРАВО!!!...больше заняться нечем...
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