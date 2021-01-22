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Месси заплатит 600 евро за удаление в Суперкубке Испании

сегодня, 15:15

Апелляция «Барселоны» на решение о дисквалификации на два матча нападающего Лионеля Месси была отклонена.

Аргентинец уже пропустил поединок Кубка Испании с «Корнельей» (2:0). Таким образом, он не сможет сыграть с «Эльче» в чемпионате Испании.

Футболист заплатит штраф за свое удаление в размере 600 евро, а клуб выплатит 700 евро.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:47
600.00 EUR =53 380.62 RUB Штраф Месси за удар соперника во время матча.
У нас Юрана оштрафовали на 250 000 RUB = 2 765.22 EUR только из-за того, что усомнился в годах Урунова.
А вы говорите, что мы отстаём, мы впереди всех.. по идиотизму!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:38
Такой штраф его точно не дисциплинирует.
drug01
drug01
сегодня в 15:23
Решили чуть пограбить
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:23
Смешные штрафы, будто в метро без маски зашёл))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:16
Всякое же бывает...
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