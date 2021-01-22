Месси заплатит 600 евро за удаление в Суперкубке Испании

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сегодня, 15:15

Апелляция «Барселоны» на решение о дисквалификации на два матча нападающего была отклонена.

Аргентинец уже пропустил поединок Кубка Испании с «Корнельей» (2:0). Таким образом, он не сможет сыграть с «Эльче» в чемпионате Испании.

Футболист заплатит штраф за свое удаление в размере 600 евро, а клуб выплатит 700 евро.