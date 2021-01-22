Месси заплатит 600 евро за удаление в Суперкубке Испании

Апелляция «Барселоны» на решение о дисквалификации на два матча нападающего Лионеля Месси была отклонена.
Аргентинец уже пропустил поединок Кубка Испании с «Корнельей» (2:0). Таким образом, он не сможет сыграть с «Эльче» в чемпионате Испании.
Футболист заплатит штраф за свое удаление в размере 600 евро, а клуб выплатит 700 евро.
У нас Юрана оштрафовали на 250 000 RUB = 2 765.22 EUR только из-за того, что усомнился в годах Урунова.
А вы говорите, что мы отстаём, мы впереди всех.. по идиотизму!
У нас Юрана оштрафовали на 250 000 RUB = 2 765.22 EUR только из-за того, что усомнился в годах Урунова.
А вы говорите, что мы отстаём, мы впереди всех.. по идиотизму!