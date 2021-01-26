РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков из-за долгов перед игроками

1611667917

26 января 2021, 16:31

Пресс-служба Российского футбольного союза на официальном сайте опубликовала итоги заседания палаты по разрешению споров.

Палата РФС удовлетворила заявления четырёх бывших футболистов «Тамбова» – нападающих Михаила Костюкова, Ишхана Гелояна, Хасана Мамтова и вратаря Гиорги Шелии – о взыскании с клуба задолженностей по трудовым договорам в полном объёме.

«Тамбов» получил запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры. Запрет можно снять по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед названными футболистами.

Ранее появлялась информация, что «Тамбов» может прекратить своё существование уже в этом месяце.