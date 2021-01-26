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РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков из-за долгов перед игроками

26 января 2021, 16:31

Пресс-служба Российского футбольного союза на официальном сайте опубликовала итоги заседания палаты по разрешению споров.

Палата РФС удовлетворила заявления четырёх бывших футболистов «Тамбова» – нападающих Михаила Костюкова, Ишхана Гелояна, Хасана Мамтова и вратаря Гиорги Шелии – о взыскании с клуба задолженностей по трудовым договорам в полном объёме.

«Тамбов» получил запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры. Запрет можно снять по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед названными футболистами.

Ранее появлялась информация, что «Тамбов» может прекратить своё существование уже в этом месяце.

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112910415
112910415
27 января в 12:11
формальная мера
Сп62
Сп62
26 января в 20:27
Облажили со всех сторон.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
26 января в 18:42
Каких новичков? Кто туда сейчас пойдёт?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 января в 17:44
Как запретили,так и разрешат!
ДСА
ДСА
26 января в 17:40
Слишком круто, в следующей жизни долги погасят.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 января в 17:22
Тихо, по английски уйти походу не получится.
За адекватность
За адекватность
26 января в 17:17
Интересно каким образом запрет на регистрацию новичком может стать обеспечительной мерой для выплаты задолженностей. О каких возможных новичках в "Тамбове" может идти речь, когда там "старички" готовы разбежаться и разбегаются при возникновении предложения кто куда. Условно 31 января проведут собрание, снимутся с чемпионата, банкротство, контора "Рога и копыта" прекращает существование, крайних как всегда не найти, и пишите письма мелким почерком. Вы там в РФС лицензию клубу, имеющими долги за прошлый сезон, выдали для участия в сезоне новом, вот теперь пусть господин Григорьянц открывает сундук, в который штрафы складывает и гасит задолженности перед игроками. Как всегда личное субъективное мнение.
LOpp
LOpp
26 января в 17:05
Да, Тамбов с их финансовым положением только новичков регистрировать
sv_1969
sv_1969
26 января в 16:58
По ходу точно на выход
МапС
МапС
26 января в 16:48
Решили добить, что бы не мучились ...
shlomo
shlomo
26 января в 16:39
Положено начало конца....
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