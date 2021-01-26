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Представитель Жалолиддинова: «Уход из „Локомотива“ — это инициатива игрока»

26 января 2021, 23:30

Юрий Белоус, представитель полузащитника Жасура Жалолиддинова, прокомментировал расторжение контракта с «Локомотивом».

Слово разорван – грубое, мы приняли выгодное решение и для «Локомотива», и для футболиста. Приостановили контракт, это была инициатива футболиста. У клуба перегружена заявка по легионерам. С одной стороны Жасур очень благодарен клубу, о чём неоднократно говорил: для него это потрясающий опыт, а Миранчуки, с которыми он тренировался, для него легенды. Но, с другой стороны, ему нужно играть и прогрессировать. Может, он ещё и вернётся в «Локо». Докажет, что в 18 лет ему не просто так была дана преференция, что он не просто так попал в клуб.

У него есть интересные предложения, в том числе из клубов Ближнего Востока, центральной Европы и испанской Сегунды. Посмотрим, как будет получаться: только сегодня появилась ясность и стало можно вести переговоры. Компенсация за расторжение? Эту историю мы обсуждать не будем, это закрытая информация между клубом и футболистом. Но условия взаимовыгодные для клуба и игрока.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 12:46
в Локо никогда больше не услышат про этого выдающегося футболиста ..
КЭТиК
КЭТиК
27 января в 04:18
Если договорились цивилизованно, то очень хорошо.
Cat01
Cat01
27 января в 00:07
Ему виднее где играть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 января в 23:45
"Локомотив" с легкостью выиграл бы любой суд, если бы начал копаться с процессом прихода этого футболиста. Даже не к Жасуру претензии, а его агентам и прошлому руководству "Локомотива". Но никто на бывшего президента иск писать не будет, хотя на более-менее успешного активно подавали. Как говорится состав идет дальше, деньги пилятся. А Жалолиддинов вернется домой и в скором времени про него все забудут.
Сухины дети
Сухины дети
26 января в 23:31, ред.
Жаль что ушел
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