Представитель Жалолиддинова: «Уход из „Локомотива“ — это инициатива игрока»

Юрий Белоус, представитель полузащитника , прокомментировал расторжение контракта с «Локомотивом».

Слово разорван – грубое, мы приняли выгодное решение и для «Локомотива», и для футболиста. Приостановили контракт, это была инициатива футболиста. У клуба перегружена заявка по легионерам. С одной стороны Жасур очень благодарен клубу, о чём неоднократно говорил: для него это потрясающий опыт, а Миранчуки, с которыми он тренировался, для него легенды. Но, с другой стороны, ему нужно играть и прогрессировать. Может, он ещё и вернётся в «Локо». Докажет, что в 18 лет ему не просто так была дана преференция, что он не просто так попал в клуб.

У него есть интересные предложения, в том числе из клубов Ближнего Востока, центральной Европы и испанской Сегунды. Посмотрим, как будет получаться: только сегодня появилась ясность и стало можно вести переговоры. Компенсация за расторжение? Эту историю мы обсуждать не будем, это закрытая информация между клубом и футболистом. Но условия взаимовыгодные для клуба и игрока.