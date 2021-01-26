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«Урал» продлил контракт с 34-летним капитаном Кулаковым

26 января 2021, 14:22

Пресс-служба «Урала» на официальном сайте сообщила о продлении контракта с защитником и капитаном Денисом Кулаковым.

Новое соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до лета 2022 года. Прежний контракт украинского игрока истекал летом 2021 года.

«Капитан остаётся с нами! Кулаков остаётся в Екатеринбурге ещё как минимум на полтора года. Желаем Денису не сбавлять оборотов и дальше радовать нас своей уверенной и яркой игрой», — говорится в сообщении пресс-службы «Урала».

Кулаков выступает за екатеринбургский клуб с 2015 года. В его активе 161 матч в Российской Премьер-Лиге.

Ранее сообщалось, что «Урал» просматривает двух форвардов сборной Казахстана.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
26 января в 15:05
Этот еще живенько бегает, полтора то годика вполне способен побегать.
sv_1969
sv_1969
26 января в 14:51
Значит нужен игрок
shlomo
shlomo
26 января в 14:47
Ну если это настоящий капитан, то все правильно сделали...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 января в 14:43
Год два ещё попылит!
Mikki
Mikki ответ shlomo (раскрыть)
26 января в 14:42
Добрый день. Сейчас норм?
КЭТиК
КЭТиК
26 января в 14:35
Подзаработает и домой на Родину.
beefs
beefs
26 января в 14:28
Ну а с кем же ещё продлевать...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 января в 14:27
Пять лет в одной команде - достойно уважения!
Остапчук 67
Остапчук 67
26 января в 14:27
Капитан это святое.
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