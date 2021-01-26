«Урал» продлил контракт с 34-летним капитаном Кулаковым

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26 января 2021, 14:22

Пресс-служба «Урала» на официальном сайте сообщила о продлении контракта с защитником и капитаном .

Новое соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до лета 2022 года. Прежний контракт украинского игрока истекал летом 2021 года.

«Капитан остаётся с нами! Кулаков остаётся в Екатеринбурге ещё как минимум на полтора года. Желаем Денису не сбавлять оборотов и дальше радовать нас своей уверенной и яркой игрой», — говорится в сообщении пресс-службы «Урала».

Кулаков выступает за екатеринбургский клуб с 2015 года. В его активе 161 матч в Российской Премьер-Лиге.

Ранее сообщалось, что «Урал» просматривает двух форвардов сборной Казахстана.