Главный тренер «Аякса» не хочет отпускать Промеса в «Спартак»

Рулевой «Аякса» Эрик тен Хаг выступает против трансфера полузащитника Квинси Промеса в «Спартак», пишет Algemeen Dagblad.
Впрочем, сделка возможна, поскольку не все в клубе разделяют позицию тренера. Ранее сообщалось, что москвичи заплатят Промесу более 600 тыс. евро в случае перехода.
Другой вопрос, что тренеру Аякса тоже нужен Промес, и как решится дело-загадка.
Хотя мне бы было интересно посмотреть на возвращение блудного Промеса...
Другой вопрос, что тренеру Аякса тоже нужен Промес, и как решится дело-загадка.
Хотя мне бы было интересно посмотреть на возвращение блудного Промеса...
Того Промеса , как многие ждут , если он перейдет конечно не будет, но что усилит он Спартак это без сомненно.
Того Промеса , как многие ждут , если он перейдет конечно не будет, но что усилит он Спартак это без сомненно.