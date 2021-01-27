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Главный тренер «Аякса» не хочет отпускать Промеса в «Спартак»

27 января 2021, 10:27

Рулевой «Аякса» Эрик тен Хаг выступает против трансфера полузащитника Квинси Промеса в «Спартак», пишет Algemeen Dagblad.

Впрочем, сделка возможна, поскольку не все в клубе разделяют позицию тренера. Ранее сообщалось, что москвичи заплатят Промесу более 600 тыс. евро в случае перехода.

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Все комментарии
drug01
drug01
27 января в 21:55
Жаль очень жаль
Сп62
Сп62 ответ ДАША Д (раскрыть)
27 января в 20:38
Согласен. Эрику тоже надо что-то кинуть.
санек002
санек002 ответ p4wqfk4zf8z6 (раскрыть)
27 января в 16:39
ну всяко лучше нынешних ходоков будет!
cska vperiod
cska vperiod
27 января в 15:26
Он именно в спартак не хочет отпускать.
Константин Белых
Константин Белых
27 января в 14:49
Вряд ли Аякс откажется от 12 миллионов и будет удерживать 29 летнего Промеса на лавке. Особенно в такой кризис. Весь актив свой они распродали год назад а бабло на дороге не валяется тем более при их молодежке которую они стремятся выращивать-продавать. И зп Промесу чуть ли не в 4 раза больше в Спартаке кладут. Так что скорее да чем нет. Чисто прагматика. Летом под него можно убрать Мозеса Урунова и Крала продать-и заявка будет соблюдена. Вот куда Педро Рошу девать-уже другой вопрос. Будем посмотреть..
SHMEL
SHMEL
27 января в 14:14
Для спартака есть опрделенный риск при возвраении промеса.
112910415
112910415
27 января в 12:59
покапризничает да согласится
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
27 января в 12:56
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
    27 января в 12:30
    Голландцы умеет цену сгибать.Но Федун не из Нового - Михайловки🏘.🤣🤣.Торговаться будет как бабка из рай центра.🤣.) Думаю Промес хочет борща и.и.и....)))
    p4wqfk4zf8z6
    p4wqfk4zf8z6 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    27 января в 11:51, ред.
    До первого февраля думаю решиться, перейдет или нет. Потому , что в Голландии закрывается трансферное окно переходов.
    Того Промеса , как многие ждут , если он перейдет конечно не будет, но что усилит он Спартак это без сомненно.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    27 января в 11:49
    У нас как всегда ,шума много -толку мало ! Всегда выдаём желаемое за действительное ! Вот и теперь уткнулись мордой в стену ! Что за 56ьный у нас менталитет ?
    galem72
    galem72 ответ mihaluch (раскрыть)
    27 января в 11:33
    "...самим нужен..."

    Самим? Да у него за 24 замеса всего 6+1, 4 из которых он закатил с АПЗ. Для вингера в Нидерах это просто ужасающая статистика! Подобными вбросами о ценности игрока для тренера идёт накрутка ценника для продажи.
    berda2003
    berda2003
    27 января в 11:31
    не все в Аяксе продажные,... понимают, что отправить в спартак, что выбросить...
    MaxRnD
    MaxRnD
    27 января в 11:28
    Хочет, не хочет - всё зависит от полноты налитого .....
    ДАША Д
    ДАША Д
    27 января в 11:13
    Он тоже свою долю хочет.
    makkie
    makkie
    27 января в 11:10
    Не всегда желание тренера - закон.
    Больше интересно желание клуба и самого Промеса.
    Cat01
    Cat01
    27 января в 11:01
    Это очень плохо
    drug01
    drug01
    27 января в 11:00
    Печальная новость для Спартака
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    27 января в 10:55
    Пусть Кокоша напишет ему адрес тюрьмы где чалился ....
    Так , на всякий случай !
    mihaluch
    mihaluch
    27 января в 10:52
    Самим нужен такой как Промес.
    Крикун
    Крикун
    27 января в 10:51
    Нужно этому Хагу, который мешает губошлёпу присесть на мазутный бюджет, напомнить простую истину : «Нож в печень, никто не вечен.»
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    27 января в 10:49
    Интересное развитие событий. Спартаку для усиления нужен Промес, только для этого нужно продать кого-то из легов. Притом, что недавно была заполнена последняя вакансия.
    Другой вопрос, что тренеру Аякса тоже нужен Промес, и как решится дело-загадка.
    Хотя мне бы было интересно посмотреть на возвращение блудного Промеса...
    Шуnя771
    Шуnя771
    27 января в 10:41
    Торгуются. 12 млн....
    За 29 лет... Аякс... ??) С бантиком и доставкой!))
    STVA 1
    STVA 1
    27 января в 10:30
    Наверное не послушаю его)
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