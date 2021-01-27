Главный тренер «Аякса» не хочет отпускать Промеса в «Спартак»

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27 января 2021, 10:27

Рулевой «Аякса» выступает против трансфера полузащитника в «Спартак», пишет Algemeen Dagblad.

Впрочем, сделка возможна, поскольку не все в клубе разделяют позицию тренера. Ранее сообщалось, что москвичи заплатят Промесу более 600 тыс. евро в случае перехода.