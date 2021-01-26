«Эвертон» отпустит Тосуна, если ЦСКА будет полностью платить ему зарплату

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26 января 2021, 21:49

ЦСКА продолжает интересоваться нападающим «Эвертона» .

Как сообщается, английский клуб будет готов отпустить своего форварда в ЦСКА , если «армейцы» будут полностью выплачивать зарплату футболисту. В услугах Тосуна заинтересованы пять клубов, однако ЦСКА сделал второе лучшее предложение.