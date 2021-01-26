ГлавнаяНовости

«Эвертон» отпустит Тосуна, если ЦСКА будет полностью платить ему зарплату

26 января 2021, 21:49

ЦСКА продолжает интересоваться нападающим «Эвертона» Дженком Тосуном.

Как сообщается, английский клуб будет готов отпустить своего форварда в ЦСКА, если «армейцы» будут полностью выплачивать зарплату футболисту. В услугах Тосуна заинтересованы пять клубов, однако ЦСКА сделал второе лучшее предложение.

В нынешнем сезоне турецкий нападающий провёл на поле всего 43 минуты в рамках АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Все новости
СлухиОпорник «Ниццы» Данило успешно прошёл медосмотр для ЦСКА
Сегодня, 00:00 Комментарии7
Агент Данило: «Ведём переговоры с ЦСКА, но до сих пор ничего не решено»
Вчера, 23:27 Комментарии7
Слухи«Зенит» оставит за собой право первоочередного выкупа Мусаева у «Рубина»
Вчера, 19:14 Комментарии7
СлухиМусаев перейдёт из «Зенита» в «Рубин» за 500 тысяч евро
Вчера, 18:51 Комментарии7
Слухи«Спартак» и «Аякс» не могут договориться по Промесу
Вчера, 14:24 Комментарии48
«Ахмат» просматривает игрока «Шинника»
Вчера, 11:45 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ isamsn (раскрыть)
27 января в 16:37
А вот с этим согласен
isamsn
isamsn ответ Альфамен (раскрыть)
27 января в 16:17, ред.
Уж лучше Шкурина натаскивать, чем деньги переводить попусту. Да и Гончаренко нужно хорошо подумать в состоянии он встроить игрока в игру команды или вариант Гайча.
andrefino13
andrefino13 ответ Альфамен (раскрыть)
27 января в 13:37
    112910415
    112910415
    27 января в 12:37
    лучше воздержаться от сомнительных вариантов
    andrefino13
    andrefino13 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    27 января в 12:32
    Интересный вы человек, теперь и Чалов любимчик, но Шкурин белорус, и если бы его тренер сразу стал ставить в основу, и не забивать, какие были бы последствия? Шкурин молодец, старается, но он игрок одного касания, отыгрыш, завершение, а Чалов более универсален, более полезен когда приходится атаковать позиционно.
    Альфамен
    Альфамен ответ isamsn (раскрыть)
    27 января в 03:31
    Статистика статистикой,но и голову наверное нужно включать....желаю,что он перешёл в ЦСКА и точно такие же 5 матчей там провел
    mihaluch
    mihaluch
    27 января в 02:07
    Брать кота в мешке это маразм.
    isamsn
    isamsn ответ Альфамен (раскрыть)
    27 января в 00:48, ред.
    В статистике игрока 5 игр из 11 проведенных клубом. А минуты это его проблемы. Значит так нужен клубу...
    Futurista
    Futurista
    27 января в 00:22
    Святое дело запастись на зиму дровами...
    Альфамен
    Альфамен ответ isamsn (раскрыть)
    27 января в 00:01
    Какие 5 игр,он на поле был 43 минуты!!!Это к сведению меньше половины одной игры!!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
    26 января в 23:42
    Понамарев слишком эмоционален. Это по сути - армейский Рейнгольд. У него семь пятниц на неделе. Лично я почти все его высказывания всерьез не воспринимаю.
    isamsn
    isamsn
    26 января в 23:29
    Нападающий в 5 играх 0 результативных действий. Стоит очень хорошо подумать о его месте в игре клуба и перспективах усиления этой игры...
    Cat01
    Cat01
    26 января в 23:04
    Надо хорошо подумать
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    26 января в 22:58
    При всем уважении к Володе Пономареву, с учетом того, что ему уже 81 г. нередко его высказывания напоминают ворчание с мыслью , а "вот мы играли, а сейчас...". Фактически Шкурину не дали даже как следует показать себя и попробовать. Ему всего 21 год, поэтому мне кажется определенные перспективы у парня есть. Надо играть.
    Ironigor
    Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    26 января в 22:48
    А вот почитай- Владимир Пономарев: "Шкурина бы еще куда-то продать. Мне кажется, туповатый игрок".

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что нападающий Илья Шкурин не подходит армейскому клубу.

    "Шкурина бы еще куда-то продать, — сказал Пономарев "СЭ". — Мне кажется, туповатый игрок, не для армейской команды. Нужны такие игроки, как Влашич: работящие и умные. Обязательно необходимо усиление, Чалов не внушает доверия. Пора ему на себя игру брать, мужиком становиться".
    2021-01-26 20:29:07
    cska1948
    cska1948
    26 января в 22:39
    Не успели избавится от одного Гайча, как на подходе следующий?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    26 января в 22:25
    Странное конечно желание армейцев приобрести данного субъекта. Парень полгода отсидел на лавке, явно кондиции у него сейчас не на уровне. Пока он будет адаптироваться к нашему чемпионату , турнир закончится. Отсидит на лавке, как все предыдущие нападающие , получит зарплату и уйдет. Пока Витя рулит, Чалов будет играть, вернее выходить в основе, а вот будет ли он играть и забивать - это большой , ну очень большой вопрос. Может лучше Шкурину дать возможность поиграть??? Парень вполне неплохо смотрелся , когда Федю под давлением со всех сторон , Витя усадил на лавку. Ждем окончания этой саги.
    Всем здоровья.
    1-я конная
    1-я конная
    26 января в 22:19
    А что такое? С Вест Бромвичем несростается?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    26 января в 21:55
    Снова кот в мешке!
    CSKA2012
    CSKA2012
    26 января в 21:54
    Лучше Шкурину дать шанс, чем брать турка.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    26 января в 21:52
    Гаич номер 3
    cska vperiod
    cska vperiod
    26 января в 21:52
    Скоро весь Эвертон перевезём к нам.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    26 января в 21:50, ред.
    Хоть убей, но не верю я в это. Накой он нам?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100