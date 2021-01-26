«Эвертон» отпустит Тосуна, если ЦСКА будет полностью платить ему зарплату

ЦСКА продолжает интересоваться нападающим «Эвертона» Дженком Тосуном.
Как сообщается, английский клуб будет готов отпустить своего форварда в ЦСКА, если «армейцы» будут полностью выплачивать зарплату футболисту. В услугах Тосуна заинтересованы пять клубов, однако ЦСКА сделал второе лучшее предложение.
В нынешнем сезоне турецкий нападающий провёл на поле всего 43 минуты в рамках АПЛ, не отметившись результативными действиями.
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что нападающий Илья Шкурин не подходит армейскому клубу.
"Шкурина бы еще куда-то продать, — сказал Пономарев "СЭ". — Мне кажется, туповатый игрок, не для армейской команды. Нужны такие игроки, как Влашич: работящие и умные. Обязательно необходимо усиление, Чалов не внушает доверия. Пора ему на себя игру брать, мужиком становиться".
2021-01-26 20:29:07
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что нападающий Илья Шкурин не подходит армейскому клубу.
"Шкурина бы еще куда-то продать, — сказал Пономарев "СЭ". — Мне кажется, туповатый игрок, не для армейской команды. Нужны такие игроки, как Влашич: работящие и умные. Обязательно необходимо усиление, Чалов не внушает доверия. Пора ему на себя игру брать, мужиком становиться".
2021-01-26 20:29:07
Всем здоровья.
Всем здоровья.