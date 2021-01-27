Кокорин, скорее всего, не сыграет в матче с «Торино»

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27 января 2021, 11:21

Сегодня нападающий впервые проведет тренировку в составе «Фиорентины».

Также сообщается, что Кокорин не попадет в заявку на матч 20-го тура Серии А против «Торино», который состоится в пятницу.

Наиболее вероятным станет дебют российского футболиста 5 февраля в домашней встрече с «Интером».