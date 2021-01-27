Кокорин, скорее всего, не сыграет в матче с «Торино»

Сегодня нападающий Александр Кокорин впервые проведет тренировку в составе «Фиорентины».
Также сообщается, что Кокорин не попадет в заявку на матч 20-го тура Серии А против «Торино», который состоится в пятницу.
Наиболее вероятным станет дебют российского футболиста 5 февраля в домашней встрече с «Интером».
соперники нервничают, варианты нарабатывают ... а он не выходит !
видимо, решено пока действовать привычным образом !
соперники нервничают, варианты нарабатывают ... а он не выходит !
видимо, решено пока действовать привычным образом !