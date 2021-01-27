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Кокорин, скорее всего, не сыграет в матче с «Торино»

27 января 2021, 11:21
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина22:45 Не начался

Сегодня нападающий Александр Кокорин впервые проведет тренировку в составе «Фиорентины».

Также сообщается, что Кокорин не попадет в заявку на матч 20-го тура Серии А против «Торино», который состоится в пятницу.

Наиболее вероятным станет дебют российского футболиста 5 февраля в домашней встрече с «Интером».

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Kostya P. (раскрыть)
27 января в 15:16
5-10 сыграет, наверное, далеко не все начав в основе.
матос
матос
27 января в 15:12
в мае посчитаете сколько игр он вообще отыграл за ФИО)))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
27 января в 15:03
"Ух, пронесло!"- радостно воскликнул Торино)
Kostya P.
Kostya P.
27 января в 14:36
Скорее всего , не только в матче с Торино.
112910415
112910415
27 января в 13:13
вот он, фирменный, узнаваемый стиль Александра !
соперники нервничают, варианты нарабатывают ... а он не выходит !
видимо, решено пока действовать привычным образом !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 января в 12:44, ред.
Возможно мы услышим в этом матче пару легендарных фраз, обращенных в сторону Лукаку(про матч с "Интером"). А Александр, калач тертый и при разговорах на поле он уже инстинктивно прикрывает рот ладонью, так что ушлые итальянские журналисты, даже обладающие познанием русского языка, вряд ли разберут, что он там наплел))))
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
27 января в 12:30
он туда приехал на лавочке посидеть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 января в 12:26
Без него не справятся!😜
Ironigor
Ironigor
27 января в 12:02
А что он туда поехал ещё и играть ???
Остапчук 67
Остапчук 67
27 января в 11:59
Его дело на лавке сидеть.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
27 января в 11:45
Аха))) пошло поехало.
sihafazatron
sihafazatron
27 января в 11:26
Против Торино- ю17 сыграл бы, таких он любит))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 января в 11:26
В Спартаке тоже ждали, тур от тура...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
27 января в 11:22
Опять началось ?
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