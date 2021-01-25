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«Фиорентина» опубликовала фотографию Кокорина в клубной экипировке

25 января 2021, 20:04

Форвард «Спартака» Александр Кокорин продолжает проходить медицинское обследование перед трансфером в «Фиорентину».

Пресс-служба итальянского клуба опубликовала фотографию игрока в клубной экипировке.

Медосмотр продолжается.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 07:52
он берёг себя для игры с Юве
vastudio
vastudio
26 января в 12:12
Мамаев дизлайкнул)
MaxRnD
MaxRnD
26 января в 11:40
А вот, если бы не самый гуманный в мире суд, то фотосессия могла состояться только в ватнике
Санчо Панса
Санчо Панса
26 января в 07:15
Ну ни в форме же, а только в мастерке! Блин, сейчас ежедневно будут на соккере новости про Кокорина и около Кокорина....
Locomotive Breath
Locomotive Breath
26 января в 06:19
Почаще тебе сосать, Александр. Палец))).
КэП на МеСтЕ
КэП на МеСтЕ ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
26 января в 01:22
    juvenale
    juvenale
    25 января в 23:46
    Новый Батистута хахаха в конце сезона будет рядом с Баджо и Дель Пьеро висеть
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ за (раскрыть)
    25 января в 23:15
    В отличии от нормальных людей ,у таких как Кокорин всё тип-топ по жизни ! И тем более стул . ))))))))
    за
    за ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    25 января в 23:12
    Откуда знаешь? ))))))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ за (раскрыть)
    25 января в 22:39
    Не переживай ! Стул у него регулярный , нормального цвета и консистенции . ))))))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    25 января в 22:37
    Во-во ! Про реки водки в России они уже знают ,про медведей на наших улицах -тоже ! Теперь узнают - какие русские мужики населяют нашу необъятную ! Это что-то вроде " курносый ленивый пальцесос " . )))
    Mara
    Mara ответ An Jo (раскрыть)
    25 января в 21:45
    Ну Баджо я еще понять могу, но что там фото Дель Пьеро делает?
    За адекватность
    За адекватность ответ sv_1969 (раскрыть)
    25 января в 21:39
    Будет при подписании контракта, как на более торжественном мероприятии.
    за
    за ответ sv_1969 (раскрыть)
    25 января в 21:39
    А стул на медосмотре. )
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
    25 января в 21:24
    Думаю сегодняшнему юве забьёт даже Чалов с Гаичем
    fanliverpoolfan23
    fanliverpoolfan23
    25 января в 21:22
    Во будет ржака если он забьет ювентусу
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Слайш (раскрыть)
    25 января в 21:18
    Не все.Но.....?)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    25 января в 21:13
    Он спокойно может вывести их в Серию В. Фиорентина почти на вылет стоит. Очень близко.
    Слайш
    Слайш
    25 января в 21:08
    А в италии знают, что он сидел? ))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    25 января в 21:03
    А все тиффози "Фиорентины" пока в недоумении - и что это такое нам привезли из заснеженной России. Да, рискует руководство фиолетовых красиво.
    An Jo
    An Jo
    25 января в 20:49
    самое прикольное на этой фотке - это фотография Роберто Баджо.
    Cat01
    Cat01
    25 января в 20:45
    Слишком много шума.... Перед игрой,,
    Сп62
    Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    25 января в 20:45
    Будет обидно. Столько публикаций и всё на ветер?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    25 января в 20:34
    Ничего себе!!!
    Неужели у Фиорентины дела так плохи, что они покупают такого "игрока"!
    ДСА
    ДСА
    25 января в 20:27
    Осталось теперь на поле себя показать.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    25 января в 20:25
    А пройдёт ли он техосмотр?
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    25 января в 20:22
    Подлецу всё к лицу.
    Виталий Козлов
    Виталий Козлов
    25 января в 20:16
    Скоро будет со стулом по полю бегать,если что не так,стулом огреет.
    cska vperiod
    cska vperiod
    25 января в 20:15
    Щас мама найдёт фото кокоши в детстве в форме фиалок.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    25 января в 20:14
    Мне кажется кокорин всех уже достал сегодня.
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