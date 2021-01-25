«Фиорентина» опубликовала фотографию Кокорина в клубной экипировке

Форвард «Спартака» Александр Кокорин продолжает проходить медицинское обследование перед трансфером в «Фиорентину».
Пресс-служба итальянского клуба опубликовала фотографию игрока в клубной экипировке.
Медосмотр продолжается.
Visite mediche in corso 👍#ForzaViola 💜 #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/2NMFiJNfjC— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021
Неужели у Фиорентины дела так плохи, что они покупают такого "игрока"!
Неужели у Фиорентины дела так плохи, что они покупают такого "игрока"!