Кокорин: «Флоренция — красивейший город Европы»

Нападающий «Спартака» прилетел в Италию, где завершит свой переход в «Фиорентину». Форвард дал интервью пресс-службе флорентийского клуба.

Выбрал Флоренцию, потому что знаю, что это красивейший город Европы. «Фиорентина» — топ-команда с богатой историей.

В составе команды знаю Рибери, Кальехона, Влаховича, Бонавентуру. После двух матчей, которые я посмотрел, я знаю всех игроков.