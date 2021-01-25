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Кокорин: «Флоренция — красивейший город Европы»

25 января 2021, 17:55

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прилетел в Италию, где завершит свой переход в «Фиорентину». Форвард дал интервью пресс-службе флорентийского клуба.

Выбрал Флоренцию, потому что знаю, что это красивейший город Европы. «Фиорентина» — топ-команда с богатой историей.

В составе команды знаю Рибери, Кальехона, Влаховича, Бонавентуру. После двух матчей, которые я посмотрел, я знаю всех игроков.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ Klaus-S (раскрыть)
27 января в 19:33
Не считал , к счастью!!!
galem72
galem72
26 января в 11:50
"...после двух матчей...я знаю всех игроков..."

Это правильно! Бухать лучше со знакомыми людьми. ))
DXTK
DXTK
26 января в 09:58
Саня на курорте!!!
valt134
valt134
26 января в 08:45
Ты смотри как «запел...» Надышался, поди, воздухом Флорентийским.
Caniggia
Caniggia ответ Van Vanovich (раскрыть)
26 января в 08:22
С Рибери скорешится.
Van Vanovich
Van Vanovich
26 января в 06:31
Осталось теперь найти собутыльников в трущобах.,))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
26 января в 06:25
))) убил))
Caniggia
Caniggia
26 января в 06:05
Конечно, Флоренция красивый город. Осталось осквернить его пьяными дебошами в местных кабаках и мордобоями со стульями.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 января в 00:00
,,,, и кабаки дешевле чем в Монако
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
25 января в 23:23
Лучшая реклама Флоренции-AC 2.
санек002
санек002 ответ zooveterinar (раскрыть)
25 января в 22:59
ну сицилия это не питер,там ему разгуляться со стульями не дадут!
Dima salev
Dima salev
25 января в 22:29
Саша красивый город красивые рестораны и бары.
holms918
holms918
25 января в 22:00
Саша знает, Саша может, Сашу нечего учить
shlomo
shlomo ответ Faustello (раскрыть)
25 января в 21:26
Еппппт.... еще как говорил....понравился город и климат....:))) никак не могу Вас поймать....хоть что то из моих ответов прочитайте...:))))
Faustello
Faustello
25 января в 21:23
Саня четкий пацан, сказал за Спартак не играю, так и сделал! Про фиалок он случайно ничего не говорил?)))
oFANATo
oFANATo ответ Сп62 (раскрыть)
25 января в 21:09
Слишком холодно там для футбола....
Klaus-S
Klaus-S ответ zooveterinar (раскрыть)
25 января в 20:54
Это стереотип. Процент гомосеков везде плюс-минус одинаков.
leopit
leopit
25 января в 20:50
Завтра скажет-с детства мечтал играть за фиалковых.......и даже нижнее бельё в этих цветах всегда носил!
Ravshan878
Ravshan878
25 января в 20:44
Дай бог ему удачи.Думаю отчим будет следить за КОКО и финансовый дело. Лишь б без переключении.Будем более Шому, Миранчука,Кокорина и Малиновского.)
Сп62
Сп62 ответ oFANATo (раскрыть)
25 января в 20:39
А мне нравится Якутск. Воздух чистейший. Только вот с футболом не особо.
протон1
протон1
25 января в 20:34
кокорин давай ищи где там кальяные . бары, и прочие заведения. зачем там красота тебе брат?
abramjan
abramjan
25 января в 20:33, ред.
Там есть "флорентийский футбол"...прикольная вещь,погуглите если кому интересно...кстати если Саня подкачается то его навыки могут пригодится для участия(только со стулом там нельзя)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 января в 20:11
Тут я с Сашком соглашусь, мне тоже нравится.
Ironigor
Ironigor ответ zooveterinar (раскрыть)
25 января в 20:10
Да мне по.Х на них , лишь бы кокошу не заразили этим ☝😜
andrefino13
andrefino13
25 января в 20:02
А сколько ещё матчей посмотрит Кокорин?)))
zooveterinar
zooveterinar ответ particular (раскрыть)
25 января в 20:00
Лиж бы по пьяне не заехал на сицилию,думаю там ему рога обломают по -настоящему
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
25 января в 19:56
Они там думаеш все правильные???!! Гомосек на гомосеке,и пидофильная церковь тамошняя!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ 25процентный клоун (раскрыть)
25 января в 19:54
А баб там сколько???!!! Представить тока, нам бы туды дня на два ,гульнуть, водочки бы настоящей, хорошей, на грудь принять и погонять этих гомосеков местных, да можно и без водочки нашей, ихним каким нибудь ромом,бренди!!! Я бы ипо трезвому, за вторую мировую бы ответили!!!
Ironigor
Ironigor
25 января в 19:51
Ага , руссо туристо - футболисто , облико оморале !!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
25 января в 19:48
Отправили в ссылку""!!!
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