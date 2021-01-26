Головин: «Уверен, я сделал правильно, перейдя из ЦСКА в „Монако“»

Российский полузащитник «Монако» рассказал, что не жалеет о своем переходе в клуб Лиги 1 и поделился планами на будущее.

Нет, не было такого, чтобы жалел или хотел вернуться. Были разные периоды за это время, в том числе и непростые моменты, но такого, чтобы жалеть или сомневаться точно не было. Уверен, что все сделал правильно, переходя из ЦСКА в «Монако».

Меня всегда тянет в Россию и при первой возможности стараюсь съездить домой, увидеть родных и близких. Но что касается карьеры, то все мысли сейчас о «Монако», о том, что нужно приносить пользу команде и подниматься как можно выше в турнирной таблице.

Сейчас связываю себя только с «Монако». Да и вообще не очень правильно мыслить так. Планы на ближайший год, два и так далее. Не нужно загадывать очень далеко вперед. Есть тренировки, ближайшие игры, о них и нужно думать. К тому же сложно рассуждать обо всем этом гипотетически. Будет предложение, тогда и будем думать.