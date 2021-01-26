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Головин: «Уверен, я сделал правильно, перейдя из ЦСКА в „Монако“»

26 января 2021, 12:29

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что не жалеет о своем переходе в клуб Лиги 1 и поделился планами на будущее.

Нет, не было такого, чтобы жалел или хотел вернуться. Были разные периоды за это время, в том числе и непростые моменты, но такого, чтобы жалеть или сомневаться точно не было. Уверен, что все сделал правильно, переходя из ЦСКА в «Монако».

Меня всегда тянет в Россию и при первой возможности стараюсь съездить домой, увидеть родных и близких. Но что касается карьеры, то все мысли сейчас о «Монако», о том, что нужно приносить пользу команде и подниматься как можно выше в турнирной таблице.

Сейчас связываю себя только с «Монако». Да и вообще не очень правильно мыслить так. Планы на ближайший год, два и так далее. Не нужно загадывать очень далеко вперед. Есть тренировки, ближайшие игры, о них и нужно думать. К тому же сложно рассуждать обо всем этом гипотетически. Будет предложение, тогда и будем думать.

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ Союзник противников (раскрыть)
27 января в 13:36
дело в деньгах!вот и весь смысл!спортивный и не спортивный!
112910415
112910415
27 января в 11:33
можно сказать, жизнь удалась
Союзник противников
Союзник противников ответ санек002 (раскрыть)
27 января в 10:22
Это понятно,но я задаюсь вопросом :"А в чём СПОРТИВНЫЙ смысл?",понимая,что вопрос-риторический.
санек002
санек002 ответ Союзник противников (раскрыть)
26 января в 22:41
наверное смысл таких переходов только в одном,в денежке!в цска он получал меньше!вот и весь смысл того,что за рубежом лучше,чем В РОССИИ!
протон1
протон1
26 января в 21:09
это он так говорит там. приедит скажет . вот 16и на лавке в основном держали .
Mi6
Mi6
26 января в 20:51
Правильно сделал - с физруком теперь тухляк
Союзник противников
Союзник противников
26 января в 20:37
История состоятельного наклонения не имеет(и футбола-тоже),но,на мой взгляд,выше уровня своей игры в ЦСКА Головину пока подняться не удалось.Скорее,он пытается полностью соответствовать ему,периодически откатываясь назад.Причины этого учитывать нет смысла,ибо травмы-составляющая часть этого вида спорта.Так в чём тогда спортивный смысл перехода???
ЮЗИК
ЮЗИК
26 января в 18:57
Конечно правильно, разве кто-то сомневается
Евгений Быстров
Евгений Быстров
26 января в 17:38
Саня молодец.Давай,тащи Монако.
cska1948
cska1948
26 января в 17:35
Сам Головин доволен своим выбором и это самое главное!
mars6791
mars6791
26 января в 17:14
В любом случае правильно.
oFANATo
oFANATo
26 января в 17:00
Александр молодец и в ЦСКА был топчик и в Монако не затерялся...
ЧиП
ЧиП
26 января в 16:33
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев
    26 января в 16:29
    Лукавишь дорогой . Санек ,если честно ,тебе просто захотелось пожить за границей . ЦСКА то круче Монако ! Чемпионат Франции я согласен лучше нашего . но это уже другой вопрос .
    aNOOBis
    aNOOBis
    26 января в 15:37
    Я бы тоже ни за что не сознался, что лоханулся
    Loko57
    Loko57
    26 января в 14:52
    В части карьеры, Головин поступает верно.
    CSKA2012
    CSKA2012
    26 января в 14:49
    Ну в Монако он топчиться на месте, надо переходить в более сильный чемпионат.
    Hypnoz
    Hypnoz
    26 января в 14:46
    Молодец ! Может, даже в ЛЕ мячик погоняешь, если с лавки выпустят.
    andrefino13
    andrefino13
    26 января в 14:39
    Тебя любят и уважают как во Франции, так и в России, а это говорит только об одном, ты на правильном пути. Удачи тебе и здоровья!
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    26 января в 13:55
    Ну во Франции ему тяжело во многом потому что в единоборства вступать с чернокожими атлетичными под 190 роста, корпус у него все таки не самое сильное
    А во Франции почти весь чемпионат из темнокожих и мощных
    Испания бы больше подошла....
    SHMEL
    SHMEL
    26 января в 13:47
    Саша ввсегда мне импонировал своим трезвым, взрослым рассуждением, без шапкозакидательства и ненужных понтов.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    26 января в 13:41
    Поиграть в Европе Александр мечтал всегда, он этого и не скрывал. И то что все получилось - это очень даже хорошо. Единственное что беспокоит - это травмы, а в целом у Александра все складывается довольно таки удачно , и две голевые передачи в последнем матче - тому подтверждение. Команда выбралась из кризиса и теперь настроение и у Саши, и у всей команды явно отличное. Хочется верить, что Александр сможет еще прибавить и поможет клубу , и сборной.
    Всем здоровья.
    13 RUS
    13 RUS
    26 января в 13:32
    Лучше там, чем как в Дзюба в Англии
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    26 января в 13:14
      mihaluch
      mihaluch
      26 января в 13:10
      Ещё ненашел шампанское заныканное кокошей.
      Cat01
      Cat01
      26 января в 13:00
      Надо ещё больше работать
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
      26 января в 12:59, ред.
      я бы на его месте и родителей в Монако перетащил бы)) но увы в России в первую очередь думают о себе ((
      ЗЫ у нас так не принято
      ЗЫ2 я живу с девушкой... (с)
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
      26 января в 12:43
      Изредка смотри футбол из Франции хотя бы.
      particular
      particular
      26 января в 12:42
      Правильно говорит и правильно делает... Верным путём идёт Сашко...
      STVA 1
      STVA 1
      26 января в 12:38
      В любом случае это повышение!
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