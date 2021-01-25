«Очень рад быть здесь». Кокорин прилетел в Италию

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прилетел в Италию, где завершит свой переход в «Фиорентину». Форвард записал видеообращение к болельщикам флорентийского клуба.
«Я во Флоренции, я очень рад быть здесь. Forza Viola!» — сказал Кокорин.
«Forza Viola!» 👋👍#ForzaViola 💜 #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/UuP4u4HPlw— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) January 25, 2021
Как бы Кокорин не потоптал вам, образно выражаясь, все цветы грязными бутсами ))
А вообще интересно, как пойдет игра.
Как бы Кокорин не потоптал вам, образно выражаясь, все цветы грязными бутсами ))
А вообще интересно, как пойдет игра.
Может там его хорошенько торкнет и переклинит... Успехов!
Может там его хорошенько торкнет и переклинит... Успехов!