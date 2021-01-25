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«Очень рад быть здесь». Кокорин прилетел в Италию

25 января 2021, 16:01

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прилетел в Италию, где завершит свой переход в «Фиорентину». Форвард записал видеообращение к болельщикам флорентийского клуба.

«Я во Флоренции, я очень рад быть здесь. Forza Viola!» — сказал Кокорин.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 07:41
до сих пор поверить не могу ...
Cat01
Cat01
25 января в 17:28
Надолго ли?? Но все равно удачи!
Ironigor
Ironigor
25 января в 16:50
Не долго тешилась старушка в высоковольтных проводах!!! Будем смотреть на что ты способен загранкой .
stavr74
stavr74
25 января в 16:39
А как болельщики Спартака рады , что ты там а не здесь
makkie
makkie
25 января в 16:30
Держитесь, фиалки!
Как бы Кокорин не потоптал вам, образно выражаясь, все цветы грязными бутсами ))

А вообще интересно, как пойдет игра.
Василий 50
Василий 50
25 января в 16:26
Не верю я, что он заиграет в Италии.
particular
particular
25 января в 16:20
Пусть у этого дебошира и лентяя во Флоренции сложится всё путём...
Может там его хорошенько торкнет и переклинит... Успехов!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
25 января в 16:14, ред.
Уже зашел на итальянский твиттер, фанаты пишут "Спасибо руководству за то, что купили нам это дерево/ноунейма")
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
25 января в 16:14
Ох хапним мы с ним горе, ох хапним.
Добряк
Добряк
25 января в 16:12
Не смей возвращаться...
За адекватность
За адекватность
25 января в 16:11
Ну и ладушки.
beefs
beefs
25 января в 16:07
надолго ли, полгода продержисся...
морозз
морозз
25 января в 16:03
Это не Россия, в пол ноги уже не сыграть! Удачи!
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