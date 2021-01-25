«Очень рад быть здесь». Кокорин прилетел в Италию

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25 января 2021, 16:01

Нападающий «Спартака» прилетел в Италию, где завершит свой переход в «Фиорентину». Форвард записал видеообращение к болельщикам флорентийского клуба.

«Я во Флоренции, я очень рад быть здесь. Forza Viola!» — сказал Кокорин.