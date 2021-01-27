Марлей Аке в ближайшее время станет игроком «Ювентуса»

1611742798

27 января 2021, 13:19

Sky Sport Italia утверждает, что нападающий «Марселя» в ближайшее время должен стать игроком «Ювентуса».

Сегодня 20-летний футболист прилетел в Италию, чтобы пройти медицинское обследование для туринцев. После медосмотра с игроком будет заключен контракт.

Ранее ходили слухи, что «Ювентус» летом попробует подписать Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» или Мануэля Локателли из «Сассуоло».