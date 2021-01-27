Марлей Аке в ближайшее время станет игроком «Ювентуса»

Sky Sport Italia утверждает, что нападающий «Марселя» Марлей Аке в ближайшее время должен стать игроком «Ювентуса».
Сегодня 20-летний футболист прилетел в Италию, чтобы пройти медицинское обследование для туринцев. После медосмотра с игроком будет заключен контракт.
Ранее ходили слухи, что «Ювентус» летом попробует подписать Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» или Мануэля Локателли из «Сассуоло».
Из основы (пусть и с лавочки) Марселя в Юве-23 ?? Звучит как прекрасное решение молодого игрока, ведь столько молодых талантов влились в основу Ювентуса из рядов Юве-23 за последние лет 5... =)) Юве-23 ведь имеет общий с основным Юве бюджет... А если через 2-3 года он осядет в Перудже или СПАЛе, то в них и сейчас можно было переходить =)) Я без троллинга, игрок который хочет играть и расти, в 20 лет уже не пойдёт в команду U21-23 даже топ-клуба... А сам Ювентус активнее "усиливает" свои команды U21-23 чем основу...
Из основы (пусть и с лавочки) Марселя в Юве-23 ?? Звучит как прекрасное решение молодого игрока, ведь столько молодых талантов влились в основу Ювентуса из рядов Юве-23 за последние лет 5... =)) Юве-23 ведь имеет общий с основным Юве бюджет... А если через 2-3 года он осядет в Перудже или СПАЛе, то в них и сейчас можно было переходить =)) Я без троллинга, игрок который хочет играть и расти, в 20 лет уже не пойдёт в команду U21-23 даже топ-клуба... А сам Ювентус активнее "усиливает" свои команды U21-23 чем основу...
Суммарно за полтора сезона на взрослом уровне в Марселе, у Марлея Аке 22 игры (не полных конечно) - 0 голов, 0 голевых передач, 2.5 млн евро цена по трансфермаркт. Уж не знаю, что в нём такого увидел Ювентус, и зачем его покупать вообще... Особенно когда команде нужно наоборот аккумулировать средства на летние трансферы и реальное усиление команды...
Суммарно за полтора сезона на взрослом уровне в Марселе, у Марлея Аке 22 игры (не полных конечно) - 0 голов, 0 голевых передач, 2.5 млн евро цена по трансфермаркт. Уж не знаю, что в нём такого увидел Ювентус, и зачем его покупать вообще... Особенно когда команде нужно наоборот аккумулировать средства на летние трансферы и реальное усиление команды...