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Марлей Аке в ближайшее время станет игроком «Ювентуса»

27 января 2021, 13:19

Sky Sport Italia утверждает, что нападающий «Марселя» Марлей Аке в ближайшее время должен стать игроком «Ювентуса».

Сегодня 20-летний футболист прилетел в Италию, чтобы пройти медицинское обследование для туринцев. После медосмотра с игроком будет заключен контракт.

Ранее ходили слухи, что «Ювентус» летом попробует подписать Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» или Мануэля Локателли из «Сассуоло».

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Все комментарии
An Jo
An Jo
27 января в 17:13
они всех негров штоли решили скупить?
shlifen
shlifen ответ juvenale (раскрыть)
27 января в 16:51
Ну, в статье то об этом ничего не сказано =))
Из основы (пусть и с лавочки) Марселя в Юве-23 ?? Звучит как прекрасное решение молодого игрока, ведь столько молодых талантов влились в основу Ювентуса из рядов Юве-23 за последние лет 5... =)) Юве-23 ведь имеет общий с основным Юве бюджет... А если через 2-3 года он осядет в Перудже или СПАЛе, то в них и сейчас можно было переходить =)) Я без троллинга, игрок который хочет играть и расти, в 20 лет уже не пойдёт в команду U21-23 даже топ-клуба... А сам Ювентус активнее "усиливает" свои команды U21-23 чем основу...
juvenale
juvenale ответ shlifen (раскрыть)
27 января в 16:36
он как бы будет играть в Юве 23,к основному Юве он никакого отношения не имеет
shlifen
shlifen
27 января в 16:15
Не понимаю логики этого Аке. Молодой нападающий, в Марселе сыграл в половине матчей сезона. В Юве он гарантированно будет сидеть под Роналду и Моратой. Я бы ещё понял его переход в команду где он будет играть постоянно...
Суммарно за полтора сезона на взрослом уровне в Марселе, у Марлея Аке 22 игры (не полных конечно) - 0 голов, 0 голевых передач, 2.5 млн евро цена по трансфермаркт. Уж не знаю, что в нём такого увидел Ювентус, и зачем его покупать вообще... Особенно когда команде нужно наоборот аккумулировать средства на летние трансферы и реальное усиление команды...
Ironigor
Ironigor
27 января в 14:57
Удачи ему в Ювентусе , пусть растёт !!!
juvenale
juvenale
27 января в 14:27
очередной ноунейм,который закончит карьеру в какой салернитане
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
27 января в 13:32
Рано поставил крест на карьере а парню всего 20 лет
beefs
beefs
27 января в 13:20
трансферное окно в действии...
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