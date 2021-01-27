Демарай Грэй продолжит карьеру в чемпионате Германии

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27 января 2021, 12:00

Полузащитник «Лестера» , вероятнее всего, продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Сообщается, что английский футболист уже согласовал условия личного контракта с «Байером».

Действующий контракт игрока с «Лестером» рассчитан до июня 2021 года.

Ранее игроком также интересовался «Саутгемптон».