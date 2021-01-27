Демарай Грэй продолжит карьеру в чемпионате Германии

Полузащитник «Лестера» Демарай Грэй, вероятнее всего, продолжит карьеру в чемпионате Германии.
Сообщается, что английский футболист уже согласовал условия личного контракта с «Байером».
Действующий контракт игрока с «Лестером» рассчитан до июня 2021 года.
Ранее игроком также интересовался «Саутгемптон».
Единственное что мне не понятно, почему Лестер ещё летом его не продал, отбив хотя бы миллионов 15 евро ?? - думаю в самой Англии на Грэя был бы спрос у команд нижней половины таблицы АПЛ...
Единственное что мне не понятно, почему Лестер ещё летом его не продал, отбив хотя бы миллионов 15 евро ?? - думаю в самой Англии на Грэя был бы спрос у команд нижней половины таблицы АПЛ...