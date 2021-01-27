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Демарай Грэй продолжит карьеру в чемпионате Германии

27 января 2021, 12:00

Полузащитник «Лестера» Демарай Грэй, вероятнее всего, продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Сообщается, что английский футболист уже согласовал условия личного контракта с «Байером».

Действующий контракт игрока с «Лестером» рассчитан до июня 2021 года.

Ранее игроком также интересовался «Саутгемптон».

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Все комментарии
RoninSibir
RoninSibir ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 07:01
Баллак в "Байере" был звездой - ушел на повышение в "Баварию", и стал еще большей звездой. А кроме него еще Эмерсон, Зе Роберто, Лусио, Кроос, Дани Карвахаль, Артуро Видаль и т.д. Так что там не в "Байере" дело. Леверкузен как раз очень хорошая кузница кадров.
shlifen
shlifen
27 января в 16:24
Так по настоящему и не раскрылся Грэй в Лестере... Хотя помню когда он переходил в стан "лис", многими рассматривался как весьма талантливый молодой игрок. Саму команду обвинять в "не раскрытии" не получается - поскольку молодые Чилуэлл, Барнс, Мэддисон, Перейра, Тиллеманс - у всех всё получилось... Не удивлюсь если в Байере, Демарай начнёт блистать, поскольку у "аспириновых" очень специфическая команда: Брандт был звездой, ушёл на повышение в БД, и "затух"; Хаверц был звездой - ушёл в Челси и пока "затух". Теперь вот блистает Вирц... Кто следующий, купится на "блеск"? =))
Единственное что мне не понятно, почему Лестер ещё летом его не продал, отбив хотя бы миллионов 15 евро ?? - думаю в самой Англии на Грэя был бы спрос у команд нижней половины таблицы АПЛ...
матос
матос
27 января в 15:39
Интересно будет посмотреть на его игру в аспириновой команде.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 января в 12:11
Удачи на новом месте!
drug01
drug01
27 января в 12:03
Желаем успехов и исполнения всех желаний
Cat01
Cat01
27 января в 12:02
Желаем удачи и здоровья
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 января в 12:02
Ну удачи ему там!
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