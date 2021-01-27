«Эффект Кавани». Диего Коста может подменить Агуэро в «Манчестер Сити»

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27 января 2021, 10:29

«Манчестер Сити» уверенно вырвался на первое место в чемпионате Англии. «Соккер.ру» — о том, нужно ли для полного счастья «горожанам» укреплять атаку.

Команда Хосепа Гвардиолы прямо сейчас создает впечатление коллектива без изъянов. Об этом говорит и текущая серия «горожан», которые выиграли 11 последних матчей подряд. В последней встрече они не заметили сопротивления «Вест Бромвича» на выезде, разгромив его со счетом 5:0. Это позволило «Манчестер Сити» уже при равном количестве матчей с основными конкурентами чисто выйти на первое место – отрыв от «Манчестер Юнайтед» составляет один балл.

Интересная статистика

Если взглянуть на показатели забитых и пропущенных мячей, станет ясно, что всю разницу делает игра в обороне. «Сити» пропустил намного меньше, чем остальные конкуренты. Всего 13 мячей, тогда как у ближайших преследователей – МЮ и «Лестера» — 25 и 21 пропущенных соответственно. По забитым мячам «Сити» тоже среди лидеров – 36 голов. Однако столько же у МЮ , всего на один меньше у «Лестера», а у «Ливерпуля» на один больше, например. Так что это не критическое преимущество. Даже у «Челси», который идет на десятом месте, всего на три мяча меньше забито.

Понятно, что странно рассуждать о нехватке голов для команды, которая лидирует и которая выиграла 11 матчей подряд, а последний – со счетом 5:0. Но в том последнем матче дубль оформил Гюндоган, еще по голу забили Канселу, Марез и Стерлинг. Среди них только Рахима можно назвать нападающим, да и то, далеко не классическим центрфорвардом. И вот в своей колонке для ВВС бывший защитник «Манчестер Сити» Мика Ричардс высказал интересное мнение. По его словам, проблемой «горожан» в какой-то момент может стать нехватка как раз ударного выраженного центрального нападающего.

Еще более парадоксальной делает его мысль то, что он предлагает «Сити» подписать Диего Косту, что якобы гарантирует победу в чемпионате Англии. 32-летнего форварда вряд ли стоит рассматривать как долгосрочное усиление атаки, но «Манчестеру» такое и не требуется сейчас. Бывший форвард «Челси» является свободным агентом после истечения срока контракта с «Атлетико». Поэтому может стать игроком «Сити» бесплатно. Раскошелиться придется только на зарплату. Но можно же подписать его всего на полгода, что и предлагает Ричардс. По его мнению, Коста еще способен создать массу проблем любой обороне, у него богатый опыт, его качества всем хорошо известны, и он может предоставить Гвардиоле «план Б» на случай, если что-то будет не получаться в критический момент.

Нужно больше нападающих

Ричардс приводит в пример свой опыт игры в «Манчестер Сити», с которым в 2012 году становился чемпионом Англии. Тогда у «горожан» было аж четыре центрфорварда: Агуэро, Тевес, Джеко и Балотелли. Каждый из них на отдельном отрезке сезона вносил решающий вклад в успех команды. Сейчас же у «Сити» есть только Агуэро, который постоянно испытывает проблемы со здоровьем и формой, а также Жезус.

Мне очень нравится Жезус. Он не просто центральный нападающий. Но я вижу, что он не всегда ищет мяч в штрафной. Он часто скрывается глубже на поле или левее. Это означает, что в какой-то момент у «Сити» нет игрока на острие. Если бы у него был кто-то, кто постоянно прорывается за линию защиты, кого могут искать пасами креативные партнеры, атака «Сити» была бы гораздо более пугающей. Она бы «убирала» любую оборону, построенную на любых методах защиты. И Коста мог бы стать таким нападающим. Он не только мог бы реализовывать создаваемые «Сити» моменты, но и увеличить диапазон возможностей для партнеров по команде.

«Эффект Кавани»

Ричардс приводит в пример «эффект Кавани» в «Манчестер Юнайтед». Эдинсону 33 года, и его подписание МЮ не казалось очевидным и необходимым. Но он сильно отличается по характеристикам от Рэшфорда, Марсьяля и Гринвуда, давая команде необходимое разнообразие и вариативность. В ключевые моменты напряженных матчей это порой срабатывает. Далеко ходить не нужно. Именно Кавани заработал опаснейший штрафной в последнем матче с «Ливерпулем» — с этого стандарта был забит победный мяч МЮ . Опыт Кавани позволяет ему умно перемещаться и нагружать защитников, разгружая партнеров. Коста мог бы делать то же самое, даже более эффективно, учитывая его агрессивную манеру.

И Косту не нужно было бы просить или заставлять отыгрывать глубоко, искать мяч, потому что у «Сити» полно игроков, которые отлично могут это делать – Гвардиола сейчас идеально отладил работу обороны и средней линии. А вот в чужой штрафной Коста добавил бы жизни, создав массу проблем защите. Да, вряд ли Коста забьет много мячей до конца сезона. Но пример того же Кавани показывает, что не количество, а качество действий зачастую играет роль.

В идеальном варианте Агуэро как раз должен делать то, о чем говорит Ричардс. У него и опыт, и мастерство, и амплуа подходят. Но в этом сезоне он почти не играл, переживая последствия травмы. И прошел ровно год с момента его последнего гола в Премьер-Лиге. В последний раз он забивал «Шеффилд Юнайтед» 22 января 2020 года. А прошлым летом была травма, операция на колене. Всего в сезоне-2020/21 Агуэро сыграл в девяти матчах, забил два мяча – оба в Лиге чемпионов.

О долгосрочной замене Агуэро и запасном варианте «Сити» может подумать летом, но Коста мог бы стать необходимой дополнительной опорой прямо сейчас. Ричардс подчеркнул, что команда Гвардиолы выглядит сейчас близкой к идеалу, но вот атака вызывает обеспокоенность на следующем отрезке. При этом он сомневается, что Хосеп не замечает этого. В то же время Гвардиола четко дал понять, что этой зимой «Манчестер Сити» никого не купит.