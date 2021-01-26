Лапорта: «Прошу ПСЖ не пытаться дестабилизировать „Барселону“»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта призвал «Пари Сен-Жермен» к уважению.
Сообщается, что ПСЖ готов приобрести лидера каталонской команды Лионеля Месси, если тот решит уйти, и всячески подогревает эту тему в СМИ. В свою очередь Лапорта, который является фаворитом на пост главы «Барсы», призвал французский клуб к «честной игре».
«Мы просим ПСЖ быть уважительным с „Барсой“ и не пытаться дестабилизировать нас», - цитирует Лапорту RMC.
Лапорта уже занимал должность президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год.
- Дембеле переходил в Барсу со скандалом, отказываясь тренироваться (все мы конечно поверили что Барса не причём, особенно после следующих трансферов)
- Коутиньо переходил в Барсу со скандалом, отказываясь играть за Ливерпуль
- Малком был перекуплен на пути в Рим, поскольку Бордо и игроку предложили больше денег
- Гризман перешёл в Барсу со скандалом, поскольку позднее в суде было доказано, что контракт с ним, каталонцы согласовали когда его клаусула была 200 лимонов, а не 120.
Также любопытно то, что ни один из этих скандальных трансферов так и не принёс ощутимой пользы клубу...
Видимо, Лапорта теперь решил что после ухода Бартомеу все "старые грехи обнуляются" ?? К сожалению это не так, и на восстановление репутации клуба теперь уйдёт лет 5-10, в лучшем случае - так что не будущему президенту Барселоны призывать другие клубы к честной игре... Особенно если вспомнить что "войнушка" между ПСЖ и каталонцами началась с попытки переманить Вератти когда он отказался играть и тренироваться (как мы видим это "чистое совпадение", всего третий случай, ничего более) за парижан... =)
- Дембеле переходил в Барсу со скандалом, отказываясь тренироваться (все мы конечно поверили что Барса не причём, особенно после следующих трансферов)
- Коутиньо переходил в Барсу со скандалом, отказываясь играть за Ливерпуль
- Малком был перекуплен на пути в Рим, поскольку Бордо и игроку предложили больше денег
- Гризман перешёл в Барсу со скандалом, поскольку позднее в суде было доказано, что контракт с ним, каталонцы согласовали когда его клаусула была 200 лимонов, а не 120.
Также любопытно то, что ни один из этих скандальных трансферов так и не принёс ощутимой пользы клубу...
Видимо, Лапорта теперь решил что после ухода Бартомеу все "старые грехи обнуляются" ?? К сожалению это не так, и на восстановление репутации клуба теперь уйдёт лет 5-10, в лучшем случае - так что не будущему президенту Барселоны призывать другие клубы к честной игре... Особенно если вспомнить что "войнушка" между ПСЖ и каталонцами началась с попытки переманить Вератти когда он отказался играть и тренироваться (как мы видим это "чистое совпадение", всего третий случай, ничего более) за парижан... =)