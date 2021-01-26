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Лапорта: «Прошу ПСЖ не пытаться дестабилизировать „Барселону“»

26 января 2021, 10:08

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта призвал «Пари Сен-Жермен» к уважению.

Сообщается, что ПСЖ готов приобрести лидера каталонской команды Лионеля Месси, если тот решит уйти, и всячески подогревает эту тему в СМИ. В свою очередь Лапорта, который является фаворитом на пост главы «Барсы», призвал французский клуб к «честной игре».

«Мы просим ПСЖ быть уважительным с „Барсой“ и не пытаться дестабилизировать нас», - цитирует Лапорту RMC.

Лапорта уже занимал должность президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год.

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shlifen
shlifen
26 января в 14:27
Любопытная ситуация складывается:
- Дембеле переходил в Барсу со скандалом, отказываясь тренироваться (все мы конечно поверили что Барса не причём, особенно после следующих трансферов)
- Коутиньо переходил в Барсу со скандалом, отказываясь играть за Ливерпуль
- Малком был перекуплен на пути в Рим, поскольку Бордо и игроку предложили больше денег
- Гризман перешёл в Барсу со скандалом, поскольку позднее в суде было доказано, что контракт с ним, каталонцы согласовали когда его клаусула была 200 лимонов, а не 120.
Также любопытно то, что ни один из этих скандальных трансферов так и не принёс ощутимой пользы клубу...

Видимо, Лапорта теперь решил что после ухода Бартомеу все "старые грехи обнуляются" ?? К сожалению это не так, и на восстановление репутации клуба теперь уйдёт лет 5-10, в лучшем случае - так что не будущему президенту Барселоны призывать другие клубы к честной игре... Особенно если вспомнить что "войнушка" между ПСЖ и каталонцами началась с попытки переманить Вератти когда он отказался играть и тренироваться (как мы видим это "чистое совпадение", всего третий случай, ничего более) за парижан... =)
Doping87
Doping87
26 января в 14:12
Гегимон просит проект шейхов не закидывать их фантиками. Смешно... Месси уже на закате, в Интер Маями если только переходить на пенсию.
abramjan
abramjan
26 января в 14:00
Во первых- меся в Европе никуда не уйдет так как трус и играть уже не сможет нигде кроме США или Китая...
Во вторых- Барселоне самой хорошо бы вспомнить как они вели переговоры с тем же гризманом
Илья85
Илья85
26 января в 13:33
О как заговорил.а когда вератти хотели переманить не думали ,что и с вами так могут поступить ?
Бот Прогнозов
Бот Прогнозов
26 января в 12:20
Кто он такой, что бы кого-то просить?
NOVA
NOVA
26 января в 12:18
захочет сам уйдет, тем более бесплатно!!
311
311
26 января в 12:06
Барсуки из последних сил подстраиваются под хотелки гнома!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 января в 11:11
Это просто бизнес, ничего личного...
КЭТиК
КЭТиК
26 января в 11:02
Сейчас Барселону можно подешевке скупить.
Alhunah
Alhunah
26 января в 10:35
париж помнит 6-2
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 января в 10:20
А ПСЖ считает, что на войне, в любви и футболе все средства хороши.
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