Лапорта: «Прошу ПСЖ не пытаться дестабилизировать „Барселону“»

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26 января 2021, 10:08

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта призвал «Пари Сен-Жермен» к уважению.



Сообщается, что ПСЖ готов приобрести лидера каталонской команды , если тот решит уйти, и всячески подогревает эту тему в СМИ . В свою очередь Лапорта, который является фаворитом на пост главы «Барсы», призвал французский клуб к «честной игре».



«Мы просим ПСЖ быть уважительным с „Барсой“ и не пытаться дестабилизировать нас», - цитирует Лапорту RMC.

Лапорта уже занимал должность президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год.