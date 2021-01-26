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«„Фиорентина“ приобрела фантастического игрока». Кассано — о Кокорине

26 января 2021, 10:18

Экс-нападающий «Ромы» и «Реала» Антонио Кассано отреагировал на переход российского форварда Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Это прекрасно. Я написал Даниэле (Праде — спортивный директор клуба — прим.), что он приобрёл фантастического игрока.

Он будет одним из лучших центральных нападающих в мире в течение 3-4 лет.

Накануне «Фиорентина» опубликовала фотографию Кокорина в клубной экипировке. Российский форвард уже прошел медобследование и вскоре будет официально представлен клубом из Флоренции.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
27 января в 10:36, ред.
Разве есть предпосылки к тому, чтобы Кокорина " прорвало " ? Никаких. Трудно, даже невозможно представить, что футболист, по - существу не игравший весь первый круг в несильном по европейским меркам чемпионате, вдруг "проснулся" и стал показывать свой лучший футбол в одном из лучших чемпионатов Старого Света. Чемпионате, где хавбеки и защитники так зажмут нашего форварда, что он даже не пикнет. В серии А я не наблюдал "чистых" форвардов, к которым относится Александр. Все атакующие игроки сильны в том числе и в комбинационном футболе, в котором Кокорин ноль (без обиды). Побарахтается - побарахтается немного как рыба, попадёт в сети и на этом закончится, не начавшись, его карьера в Италии.
David Young
David Young ответ JACK DANIELS 4 (раскрыть)
27 января в 10:17
Не исключено что это и так, по крайней мере отчасти.
Виталий Козлов
Виталий Козлов
27 января в 00:10
Скоро Кокорин,будет кассано по полю гнать стулом,так что может в стане противников,увидит похожего на шпака,и огреет его как и подобает,Кокорин и стул теперь неразлей вода друзья навеки.
spartach091
spartach091
26 января в 21:24
В любом случае удачи, голов и без травм Кокоре
Хиромант
Хиромант ответ RTS-25 (раскрыть)
26 января в 21:21
А может там стулья в кафе к полу привинчены?

Не будет же "фантастический игрок" ходить по итальянским кафешкам с гаечным ключом в кармане! Неудобно же ...
David Young
David Young ответ Faustello (раскрыть)
26 января в 21:01
.
Faustello
Faustello
26 января в 21:00, ред.
Фиалок наверное обманули, показали нарезки Ильюхи Кутепова на месте форварда а впарили Кокория)))
Faustello
Faustello
26 января в 20:55
И смех и грех)))
Хиромант
Хиромант
26 января в 20:33
Тут трудно сказать что-либо определённо.

То ли Кокорин в новой футболке выглядит супер нападающим:

То ли Кассано знает о скрытых возможностях Кокорина что-то такое, что нам, простым российским болельщикам сейчас увидеть не дано.

Ну что же, подождём 3-4 года...
Travios
Travios
26 января в 19:23
Я наверное в какой то параллельной вселенной живу, до сих пор не понимаю как у Кокорина и его агента это получилось.
David Young
David Young ответ RTS-25 (раскрыть)
26 января в 19:10
.
RTS-25
RTS-25
26 января в 19:09
Прячьте стулья по всей Флоренции, ребятки. Кокоша покажет вам "кузькину мать".
Храневец
Храневец
26 января в 18:06
Как пел Владимир Семенович итальянская Фиорентина миллион дает за Бышевца . Неужели Кокоша непризнанный футбольный гений ??? Скоро итальянцы увидят шедевры в его исполнении - как финтами так и метаниями табуреток .Ждите ребятки .
David Young
David Young
26 января в 17:39
"Он будет одним из лучших центральных нападающих в мире в течение 3-4 лет."
Антонио, ах да шутник. Ему бы одним из лучших нападающих в Фиорентине для начала стать, и в принципе достаточно полезным флорентийскому клубу, уже будет достижение немаленькое, поскольку с него и спрос то. Одним из лучших центральных нападающих в мире Кокорину никогда не стать.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
26 января в 17:35
Я даже не знаю,как это комментировать...
ГолдБол
ГолдБол
26 января в 17:22
Таки есть побочный эффект у кавида.....
УЕСКА
УЕСКА
26 января в 16:53
Откуда Кассано знает Кокорина? Вероятно он просто прикалывается.
1-я конная
1-я конная
26 января в 16:11
Как это на общеевропейском? А - вспомнил! Цэ фантастычно!
marvel777
marvel777
26 января в 15:41
Рофлит по ходу
Против ЦСКА
Против ЦСКА
26 января в 15:25
Разочарование наступит очень скоро.
Твой Арсен
Твой Арсен
26 января в 15:23
Ахахах вот это ор! Ору с Кассано)
Tostao
Tostao
26 января в 15:18
Талант у Кокоши есть, но нет характера и мозгов.
pomor45
pomor45
26 января в 15:13
Как моряк моряка видит издалека, так и Кассано сразу увидел в Кокорине родственную душу.
vm777
vm777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
26 января в 15:00, ред.
Спартаку признать свою некомпетентность из-за Кокорина? Серьезно? Человек провел очередной слабый сезон, коих в карьере было достаточно. Ладно бы его подписывали в статусе одного из лучших игроков лиги, но нет ведь) Хотя сам факт подписания Кокорина это уже свидетельство о некомпетентности некоторых лиц в Спартаке)
Байкал-38
Байкал-38
26 января в 14:58
abrek123
abrek123
26 января в 14:55
Ух и повезло итальяшкам, такого нападающего купили который за сезон забивает по 30-40 голов)))Заболотного им еще предложите, скажите легенда все дела просто супер нападающий всех времен и народов,может схавают и всякие Кассаи будут восхищаться покупками дешевых игроков)))
berda2003
berda2003
26 января в 14:37
Кассано: "... я его не видел, но игрок замечательный..."
Владимир 77
Владимир 77
26 января в 14:30
Да Кассано даже не знает,кто такой Кокорин
Зеняфил
Зеняфил
26 января в 14:21
Товарищ не то курит...
dzvinka
dzvinka
26 января в 14:19
Кассано тролит не по детски)))
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