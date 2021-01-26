«„Фиорентина“ приобрела фантастического игрока». Кассано — о Кокорине

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26 января 2021, 10:18

Экс-нападающий «Ромы» и «Реала» отреагировал на переход российского форварда из «Спартака» в «Фиорентину».

Это прекрасно. Я написал Даниэле (Праде — спортивный директор клуба — прим.), что он приобрёл фантастического игрока. Он будет одним из лучших центральных нападающих в мире в течение 3-4 лет.

Накануне «Фиорентина» опубликовала фотографию Кокорина в клубной экипировке. Российский форвард уже прошел медобследование и вскоре будет официально представлен клубом из Флоренции.