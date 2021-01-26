«„Фиорентина“ приобрела фантастического игрока». Кассано — о Кокорине

Экс-нападающий «Ромы» и «Реала» Антонио Кассано отреагировал на переход российского форварда Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
Это прекрасно. Я написал Даниэле (Праде — спортивный директор клуба — прим.), что он приобрёл фантастического игрока.
Он будет одним из лучших центральных нападающих в мире в течение 3-4 лет.
Накануне «Фиорентина» опубликовала фотографию Кокорина в клубной экипировке. Российский форвард уже прошел медобследование и вскоре будет официально представлен клубом из Флоренции.
Лично я склоняюсь ко второму варианту, но буду рад, если Кокорина прорвёт в Фиорентине...
Лично я склоняюсь ко второму варианту, но буду рад, если Кокорина прорвёт в Фиорентине...
Чем то по характеру вы с Кокориным даже похожи...
А так, буду поддерживать еще одного Российского игрока в европе, и пожелаю ему там удачи!
Чем то по характеру вы с Кокориным даже похожи...
А так, буду поддерживать еще одного Российского игрока в европе, и пожелаю ему там удачи!