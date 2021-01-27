Бывший нападающий ЦСКА Думбия перешёл в клуб из Мальты

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия продолжит карьеру в клубе «Хэмран Спартанс», который выступает в чемпионате Мальты.
Как сообщается, две недели назад форвард прибыл на Мальту, где провёл ряд переговоров с командой. Стороны договорились о сделке до конца сезона. Ивуариец сможет принять участие уже в завтрашнем матче «Хэмран Спартанс» против «Сенглеа Атлетик».
Напомним, что в прошлом году агент футболиста заявлял, что Думбия хотел бы вернуться в Россию.
Поэтому только Мальту и потянет, даже гинер не стал брать...
Поэтому только Мальту и потянет, даже гинер не стал брать...