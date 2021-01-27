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Бывший нападающий ЦСКА Думбия перешёл в клуб из Мальты

27 января 2021, 17:56

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия продолжит карьеру в клубе «Хэмран Спартанс», который выступает в чемпионате Мальты.

Как сообщается, две недели назад форвард прибыл на Мальту, где провёл ряд переговоров с командой. Стороны договорились о сделке до конца сезона. Ивуариец сможет принять участие уже в завтрашнем матче «Хэмран Спартанс» против «Сенглеа Атлетик».

Напомним, что в прошлом году агент футболиста заявлял, что Думбия хотел бы вернуться в Россию.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 января в 19:04
Даже здесь написано, что ему 33. С учётом переписи ему под сорокет, если не больше.
Поэтому только Мальту и потянет, даже гинер не стал брать...
valt134
valt134
27 января в 18:32
Докатился...
shlomo
shlomo
27 января в 18:04
Все нормально...спокойно доиграет до "пенсии".....удачи!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
27 января в 18:03
Поезд бизона ушел. Годы взяли свое и Мальта это его место.
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