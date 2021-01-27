Бывший нападающий ЦСКА Думбия перешёл в клуб из Мальты

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27 января 2021, 17:56

Бывший нападающий ЦСКА продолжит карьеру в клубе «Хэмран Спартанс», который выступает в чемпионате Мальты.

Как сообщается, две недели назад форвард прибыл на Мальту, где провёл ряд переговоров с командой. Стороны договорились о сделке до конца сезона. Ивуариец сможет принять участие уже в завтрашнем матче «Хэмран Спартанс» против «Сенглеа Атлетик».

Напомним, что в прошлом году агент футболиста заявлял, что Думбия хотел бы вернуться в Россию.