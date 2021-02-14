Куман: «Месси счастлив с нами, и он очень эффективен у чужих ворот»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман оценил влияние форварда Лионеля Месси на каталонскую команду.
Мы все знаем, что Лео — ключевой игрок. Он работает в этом клубе уже много лет. Он счастлив с нами, и он очень эффективен у чужих ворот.
У него отличное видение игры, поэтому, конечно, если мы хотим претендовать на трофеи, наличие Месси в его лучших кондициях жизненно важно для нас. Как и наличие в лучшем виде всех других игроков.
Ранее Рональд Куман прокомментировал победу над «Алавесом» в матче 23-го тура Примеры.
Ждем следующих игр Барселоны.
Всем здоровья.
Ждем следующих игр Барселоны.
Всем здоровья.