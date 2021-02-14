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Куман: «Месси счастлив с нами, и он очень эффективен у чужих ворот»

14 февраля 2021, 12:27

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман оценил влияние форварда Лионеля Месси на каталонскую команду.

Мы все знаем, что Лео — ключевой игрок. Он работает в этом клубе уже много лет. Он счастлив с нами, и он очень эффективен у чужих ворот.

У него отличное видение игры, поэтому, конечно, если мы хотим претендовать на трофеи, наличие Месси в его лучших кондициях жизненно важно для нас. Как и наличие в лучшем виде всех других игроков.

Ранее Рональд Куман прокомментировал победу над «Алавесом» в матче 23-го тура Примеры.

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Все комментарии
112910415
112910415
14 февраля в 14:14
да, вчера был хорош
Василий 50
Василий 50
14 февраля в 13:47
Злобное существо не может быть счастливым.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
14 февраля в 13:43
Что то Рональд слова местами попутал.должен был сказать так: Мы безгранично счастливы и испытываем экстаз и эйфорию,когда шипы Месси соприкасаются с газоном.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 февраля в 13:43
Месси мучит и себя, и «Барселону».
Остапчук 67
Остапчук 67
14 февраля в 13:39
Да хватит уже лизать ему. Сейчас он играет плохо.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 февраля в 13:39
Вчера Лео был достаточно продуктивен. Сам забил парочку, плюс для партнеров постоянно создавал хорошие моменты. Но надо понимать , что судить по Алавесу об уровне команды не стоит. В ближайшие недели посмотрим как пойдут дела у Барселоны дальше.
Ждем следующих игр Барселоны.
Всем здоровья.
Брулин
Брулин
14 февраля в 13:29
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    14 февраля в 13:21
    Счастье есть его не может не быть.
    drug01
    drug01
    14 февраля в 13:16
    Главное ему интересно играть!!!!
    ТТ
    ТТ
    14 февраля в 13:13
    Не стоит бояться счастья. Оно быстро проходит !
    LOpp
    LOpp
    14 февраля в 13:11
    Если Месси счастлив, то счастливы все?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    14 февраля в 12:28
    Вчера красиво забил от штанги!
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