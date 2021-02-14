Куман: «Месси счастлив с нами, и он очень эффективен у чужих ворот»

Главный тренер «Барселоны» оценил влияние форварда на каталонскую команду.

Мы все знаем, что Лео — ключевой игрок. Он работает в этом клубе уже много лет. Он счастлив с нами, и он очень эффективен у чужих ворот.

У него отличное видение игры, поэтому, конечно, если мы хотим претендовать на трофеи, наличие Месси в его лучших кондициях жизненно важно для нас. Как и наличие в лучшем виде всех других игроков.