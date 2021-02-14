Сабалета: «„Манчестер Сити“ предлагает Месси идеальные условия»

Бывший аргентинский футболист Пабло Сабалета считает, что нападающий Лионель Месси должен перейти в «Манчестер Сити» из «Барселоны».
Если Лионель Месси решит покинуть «Барселону» и захочет играть в лучшей лиге, то он должен сам испытать АПЛ. Каждый игрок хочет играть в Премьер-Лиге. «Манчестер Сити» предлагает идеальные условия.
Если Лео покинет «Барселону», это будет большое решение. Ему лучше уйти в клуб, где уже есть люди, которые могут помочь ему устроиться. Мне кажется, что МС — это лучшее место для него после «Барселоны».