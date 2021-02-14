Сабалета: «„Манчестер Сити“ предлагает Месси идеальные условия»

Бывший аргентинский футболист Пабло Сабалета считает, что нападающий должен перейти в «Манчестер Сити» из «Барселоны».

Если Лионель Месси решит покинуть «Барселону» и захочет играть в лучшей лиге, то он должен сам испытать АПЛ . Каждый игрок хочет играть в Премьер-Лиге. «Манчестер Сити» предлагает идеальные условия.