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Сабалета: «„Манчестер Сити“ предлагает Месси идеальные условия»

14 февраля 2021, 09:19

Бывший аргентинский футболист Пабло Сабалета считает, что нападающий Лионель Месси должен перейти в «Манчестер Сити» из «Барселоны».

Если Лионель Месси решит покинуть «Барселону» и захочет играть в лучшей лиге, то он должен сам испытать АПЛ. Каждый игрок хочет играть в Премьер-Лиге. «Манчестер Сити» предлагает идеальные условия.

Если Лео покинет «Барселону», это будет большое решение. Ему лучше уйти в клуб, где уже есть люди, которые могут помочь ему устроиться. Мне кажется, что МС — это лучшее место для него после «Барселоны».

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
14 февраля в 13:11
Не вижу смысла его пребывания в Манчестер Сити. Лучше в Париж.
Karkaz
Karkaz
14 февраля в 10:40
Сейчас то на Месси что смотреть в АПЛ, уже закат карьеры, резкость, дриблинг не тот, лет в 25 бы...
BDA8181
BDA8181
14 февраля в 10:13
Загнется он в АПЛ , там пол матча не простоишь)))бегать нужно.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 февраля в 09:52
Гном не устроит перед соблазном
ДАША Д
ДАША Д
14 февраля в 09:40
Вот только остальные игроки Сити не очень горят его видеть.
sihafazatron
sihafazatron
14 февраля в 09:26
всем было бы интересно посмотреть на месси в другом клубе)
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