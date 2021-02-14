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Матч Кубка России «Локомотив» — «Тамбов» может не состояться

14 февраля 2021, 23:03
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что встреча 1/8 финала Кубка России против «Локомотива» может не состояться, если игроки не пойдут на сокращение зарплат.

Переговоры по сокращению зарплаты с игроками продолжаются, пока они не готовы к сокращению более чем на 30%. На завтра я взял билеты в Крымск, отправляюсь к команде, 16-17 февраля будем обсуждать с ребятами все варианты.

Если мы не решим [вопрос с сокращением зарплаты], матч не состоится. Пока у нас в заявке восемь-десять человек. Решение, думаю, будет во вторник.

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Все комментарии
МапС
МапС
15 февраля в 18:57
Посоветовал бы Тамбову не торопиться идти в отказ. Счас из-за морозов московские матчи могут перенести и будет исчо время поднабрать состав.
112910415
112910415
15 февраля в 10:54
во всём игроки виноваты ... урезать им на 90 % ! )
ДАША Д
ДАША Д
15 февраля в 04:57
Начали прессовать футболистов: либо половину, либо ничего.
viv
viv ответ nactux (комментарий удален) (раскрыть)
15 февраля в 01:27
Ты забыл упомянуть произвол питерских. В РФС президент питерский Дюков, в РФС - Илюхина президент федерации футбола Санкт- Петербурга.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 февраля в 00:18
Хватит уже о «Тамбове»
mihaluch
mihaluch
14 февраля в 23:27
Возятся с этим Тамбовым как не знай с кем.
Q-J-G
Q-J-G
14 февраля в 23:08
....Пока у нас в заявке восемь-десять человек...

Спортивный директор "Тамбова" не знает, сколько в заявке человек...
То ли 8, то ли 9, то ли 10......

Чудные дела происходят в "Тамбове"....
Q-J-G
Q-J-G
14 февраля в 23:04
Вполне предсказуемая ситуация...
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