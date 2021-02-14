Матч Кубка России «Локомотив» — «Тамбов» может не состояться

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что встреча 1/8 финала Кубка России против «Локомотива» может не состояться, если игроки не пойдут на сокращение зарплат.

Переговоры по сокращению зарплаты с игроками продолжаются, пока они не готовы к сокращению более чем на 30%. На завтра я взял билеты в Крымск, отправляюсь к команде, 16-17 февраля будем обсуждать с ребятами все варианты.

Если мы не решим [вопрос с сокращением зарплаты], матч не состоится. Пока у нас в заявке восемь-десять человек. Решение, думаю, будет во вторник.