Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что ему поступали предложения от бразильских клубов.
Я получил несколько предложений из Бразилии, но понял, что сейчас не время возвращаться. Конечно, я хочу вернуться к игре в своей стране, но сейчас я думаю только о «Зените». Я хочу построить свою карьеру здесь.
Ранее агент футболиста заявил, что Вендела всё устраивает в «Зените».
Если ты о Федуне, то он никого не доит. Является крупным акционером нефтяной компании "Лукойл", её вице-президентом и бизнес-партнёром Вагита. Лукойл, в свою очередь, платит налоги (НДПИ) в РФии и не малые, а также платит за разрешение на разработку нефтепятен, в частности за 2019 в федеральную казну от этого поступило 250млрд р.
А теперь к гаспрому. Эта бесполезная для бюджета страны газонефтемонополия оказалась в чистом убытке по итогам первых 3 кварталов 2020г на 400млрд скрепных р (роснефть пробила дно сильнее в -600млрд р), не заплатив при этом ни копья денег в казну, но зато выдала своим акционерам неплохие дивиденды и даже не сократила зарплаты топам, а наоборот, увеличила их. Как думаешь, за чей счёт этот банкет с деньгами? )) По личным просьбам миллера, сечина и тимченко у плешивого, медведя и мишуста, их шараги (гаспром, роснефть и новатэк) освобождены от уплаты НДПИ с 2019 до 2022, якобы из-за трат на развитие новых месторождений и развёртки хаба для СПГ на Ямале.
А теперь почувствуй разницу: Лукойл платит бабки в казну за разраб пятен и налог НДПИ с продаж сырья, а гос'шаражки в это время живут на широкую ногу при колоссальных чистых убытках и не платят в казну ничего.
И последнее (самое гордое, национальное и скрепное): гаспром гонит в европейские терминалы свой дым по заниженным ценам, чтобы быть конкурентным, а все недостачи с Европы покрывает за счёт граждан РФ, поднимая регулярно тарифы на газ, бензин, электричество, отопление и логистику на всём внутреннем рынке РФии.
Вся инфа по заработку и тратам есть в сети в обязательной отчётности по МСФО.
Если ты о Федуне, то он никого не доит. Является крупным акционером нефтяной компании "Лукойл", её вице-президентом и бизнес-партнёром Вагита. Лукойл, в свою очередь, платит налоги (НДПИ) в РФии и не малые, а также платит за разрешение на разработку нефтепятен, в частности за 2019 в федеральную казну от этого поступило 250млрд р.
А теперь к гаспрому. Эта бесполезная для бюджета страны газонефтемонополия оказалась в чистом убытке по итогам первых 3 кварталов 2020г на 400млрд скрепных р (роснефть пробила дно сильнее в -600млрд р), не заплатив при этом ни копья денег в казну, но зато выдала своим акционерам неплохие дивиденды и даже не сократила зарплаты топам, а наоборот, увеличила их. Как думаешь, за чей счёт этот банкет с деньгами? )) По личным просьбам миллера, сечина и тимченко у плешивого, медведя и мишуста, их шараги (гаспром, роснефть и новатэк) освобождены от уплаты НДПИ с 2019 до 2022, якобы из-за трат на развитие новых месторождений и развёртки хаба для СПГ на Ямале.
А теперь почувствуй разницу: Лукойл платит бабки в казну за разраб пятен и налог НДПИ с продаж сырья, а гос'шаражки в это время живут на широкую ногу при колоссальных чистых убытках и не платят в казну ничего.
И последнее (самое гордое, национальное и скрепное): гаспром гонит в европейские терминалы свой дым по заниженным ценам, чтобы быть конкурентным, а все недостачи с Европы покрывает за счёт граждан РФ, поднимая регулярно тарифы на газ, бензин, электричество, отопление и логистику на всём внутреннем рынке РФии.
Вся инфа по заработку и тратам есть в сети в обязательной отчётности по МСФО.