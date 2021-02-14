Вендел: «Были предложения из Бразилии, но я хочу остаться в „Зените“»

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что ему поступали предложения от бразильских клубов.

Я получил несколько предложений из Бразилии, но понял, что сейчас не время возвращаться. Конечно, я хочу вернуться к игре в своей стране, но сейчас я думаю только о «Зените». Я хочу построить свою карьеру здесь.