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Вендел: «Были предложения из Бразилии, но я хочу остаться в „Зените“»

14 февраля 2021, 21:31

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что ему поступали предложения от бразильских клубов.

Я получил несколько предложений из Бразилии, но понял, что сейчас не время возвращаться. Конечно, я хочу вернуться к игре в своей стране, но сейчас я думаю только о «Зените». Я хочу построить свою карьеру здесь.

Ранее агент футболиста заявил, что Вендела всё устраивает в «Зените».

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galem72
galem72 ответ nactux (комментарий удален) (раскрыть)
15 февраля в 11:26
"...при этом доит феден нефть с России..."

Если ты о Федуне, то он никого не доит. Является крупным акционером нефтяной компании "Лукойл", её вице-президентом и бизнес-партнёром Вагита. Лукойл, в свою очередь, платит налоги (НДПИ) в РФии и не малые, а также платит за разрешение на разработку нефтепятен, в частности за 2019 в федеральную казну от этого поступило 250млрд р.

А теперь к гаспрому. Эта бесполезная для бюджета страны газонефтемонополия оказалась в чистом убытке по итогам первых 3 кварталов 2020г на 400млрд скрепных р (роснефть пробила дно сильнее в -600млрд р), не заплатив при этом ни копья денег в казну, но зато выдала своим акционерам неплохие дивиденды и даже не сократила зарплаты топам, а наоборот, увеличила их. Как думаешь, за чей счёт этот банкет с деньгами? )) По личным просьбам миллера, сечина и тимченко у плешивого, медведя и мишуста, их шараги (гаспром, роснефть и новатэк) освобождены от уплаты НДПИ с 2019 до 2022, якобы из-за трат на развитие новых месторождений и развёртки хаба для СПГ на Ямале.
А теперь почувствуй разницу: Лукойл платит бабки в казну за разраб пятен и налог НДПИ с продаж сырья, а гос'шаражки в это время живут на широкую ногу при колоссальных чистых убытках и не платят в казну ничего.
И последнее (самое гордое, национальное и скрепное): гаспром гонит в европейские терминалы свой дым по заниженным ценам, чтобы быть конкурентным, а все недостачи с Европы покрывает за счёт граждан РФ, поднимая регулярно тарифы на газ, бензин, электричество, отопление и логистику на всём внутреннем рынке РФии.

Вся инфа по заработку и тратам есть в сети в обязательной отчётности по МСФО.
fczpkossidspb
fczpkossidspb
15 февраля в 02:57, ред.
Только же пришёл, какие предложения? Вот, в футболе конечно, что прям не нравится, так эта череда каких-то слухов, неправд, "уток" и прочей чуши, которая только отвлекает футболистов! То ли дело хоккей в этом плане!!
Futurista
Futurista
14 февраля в 23:18
Вендел четко понял где сбываются мечты...
berda2003
berda2003
14 февраля в 22:35
Вендел: «Были предложения из Бразилии, но я хочу остаться в „Зените“, кто мне будет платить такие дурные деньги, ведь в бразилии нет газпрома и миллера".
mihaluch
mihaluch
14 февраля в 22:25
Играй за Зенит пока играется.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 февраля в 22:19
Бразильский кокорин)
Leha-ha50
Leha-ha50
14 февраля в 22:14
Менять инкассаторскую сумку на тощенький конвертик - не каждый согласится.
Брулин
Брулин
14 февраля в 21:58
Незнание языка - простительно, а вот плохая игра... Отдавай, забивай, а остальное приложится.
волгодон 2
волгодон 2
14 февраля в 21:58
Зарабатывает через не хочу. Стиснув зубы.Вдали от джунглей.
drug01
drug01
14 февраля в 21:52
Зенит хорошо кормит
makkie
makkie
14 февраля в 21:51
Когда получил письмо от Миллера, где значилась сумма $$$ годового оклада - сразу выбрал Зенит :)
25процентный клоун
25процентный клоун
14 февраля в 21:36
Хапай пока труба дует
Gahi
Gahi
14 февраля в 21:34
Ну что удачи и хорошей игры за команду.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 февраля в 21:34
Ещё не наигрался
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