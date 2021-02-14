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Агент Чорлуки: «Продление контракта с „Локо“ — в абсолютном приоритете»

14 февраля 2021, 11:23

Представитель защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки заявил, что клуб пока не предлагал футболисту продлить контракт.

На данный момент переговоры не ведутся. Клуб возглавили опытные люди, которые, уверен, знают, что делают. Ведран спокойно готовится к возобновлению сезона, чтобы решить задачи, стоящие перед командой. Продление контракта с «Локомотивом» — в абсолютном приоритете, как и в любой момент на протяжении последних 8,5 лет. Время покажет.

Если продление не состоится, без клуба Чорлука точно не останется. Он из категории футболистов, для которых возраст не помеха. Есть мастерство, гигантский карьерный опыт. Он будет востребован, и даст фору 25-27-летним центральным защитникам РПЛ даже в 35.

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Все комментарии
112910415
112910415
14 февраля в 14:19
продлить на разумных условиях !
Caniggia
Caniggia
14 февраля в 14:13
Хорват ещё может принести пользу Локо и новый контракт ему бы следовало предложить. Конечно, возрастной ценз не может не сказаться на корректировку зарплаты со знаком минус, но с другой стороны в 35 Ведран уже вряд ли получит более выгодное предложение и по деньгам и по уровню и статусу клуба. Надеюсь, стороны найдут компромисс и этот опытнейший и качественный защитник продолжит свою замечательную и долгую карьеру, цементируя оборону Локомотива.
stanichnik
stanichnik
14 февраля в 13:31
"...Локомотивом» — в абсолютном приоритете...."

Такую зарплату,как в Локомотиве ему никто и нигде не предложит.
МапС
МапС
14 февраля в 12:08
Не подпишут - вполне может уйти в летнее окно свободным агентом в любой клуб из второй половины турнирной таблицы или пришедшему из ФНЛ.
ДСА
ДСА
14 февраля в 11:38
Локомотив будет играть на понижение зарплаты.
STVA 1
STVA 1
14 февраля в 11:36
Чорлука ещё поможет Локо
RamonCSKA
RamonCSKA
14 февраля в 11:30
Да он и Крыховяк лучшие трансферы локо которые отлично держат оборону на высоком уровне, чего не скажешь о нападающих
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 февраля в 11:27
Его надо продлевать
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