Агент Чорлуки: «Продление контракта с „Локо“ — в абсолютном приоритете»

Представитель защитника «Локомотива» заявил, что клуб пока не предлагал футболисту продлить контракт.

На данный момент переговоры не ведутся. Клуб возглавили опытные люди, которые, уверен, знают, что делают. Ведран спокойно готовится к возобновлению сезона, чтобы решить задачи, стоящие перед командой. Продление контракта с «Локомотивом» — в абсолютном приоритете, как и в любой момент на протяжении последних 8,5 лет. Время покажет.