Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 22-го тура Лиги 1 против «Кальяри» (1:0).
Я бы не сказал, что Алексей влияет на игру «Аталанты», там другие лидеры. Он играет и играет, когда закрепится там и будет лидером, как другие футболисты, например, Иличич, будет о чём поговорить, а не шутить. По позиции Алексей — похожий на Гомеса футболист, но для него ничего не изменилось с уходом Алехандро.
В своей лучшей форме Миранчук — игрок старта «Аталанты», думаю, в ином случае его бы не пригласили.
Вариант, играть на другой позиции, вряд ли, зависит от игрока.
Это прерогатива главного тренера, кому на какой позиции играть...
Алексею надо играть и доказывать, доказывать тренеру своей игрой, при каждой возможности, что он заслуживает больше игрового времени, в составе "Аталанты"...
Вариант, играть на другой позиции, вряд ли, зависит от игрока.
Это прерогатива главного тренера, кому на какой позиции играть...
Алексею надо играть и доказывать, доказывать тренеру своей игрой, при каждой возможности, что он заслуживает больше игрового времени, в составе "Аталанты"...