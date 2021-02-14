Бывший футболист сборной России прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» в матче 22-го тура Лиги 1 против «Кальяри» (1:0).

Я бы не сказал, что Алексей влияет на игру «Аталанты», там другие лидеры. Он играет и играет, когда закрепится там и будет лидером, как другие футболисты, например, Иличич, будет о чём поговорить, а не шутить. По позиции Алексей — похожий на Гомеса футболист, но для него ничего не изменилось с уходом Алехандро.

В своей лучшей форме Миранчук — игрок старта «Аталанты», думаю, в ином случае его бы не пригласили.