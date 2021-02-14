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Аршавин: «В своей лучшей форме Миранчук — игрок старта „Аталанты“»

14 февраля 2021, 23:34
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 22-го тура Лиги 1 против «Кальяри» (1:0).

Я бы не сказал, что Алексей влияет на игру «Аталанты», там другие лидеры. Он играет и играет, когда закрепится там и будет лидером, как другие футболисты, например, Иличич, будет о чём поговорить, а не шутить. По позиции Алексей — похожий на Гомеса футболист, но для него ничего не изменилось с уходом Алехандро.

В своей лучшей форме Миранчук — игрок старта «Аталанты», думаю, в ином случае его бы не пригласили.

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Все комментарии
112910415
112910415
15 февраля в 11:33
работать над собой, расти ... Иличич не идеален !
cska1948
cska1948
15 февраля в 09:16
"...подождать, когда Иличич закончит."
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И Аталанта пригласит НОВОГО Иличича! Хороший вариант! Главное - перспективный для Алексея!
mihaluch
mihaluch
15 февраля в 03:36
Будет сидеть на лавке и ждать...
RamonCSKA
RamonCSKA
14 февраля в 23:59
У Иличича тоже бывают спады , да и проблемы с психикой известные
Q-J-G
Q-J-G
14 февраля в 23:53
При всём уважении к Андрею Сергеевичу Аршавину-подождать, когда Иличич закончит...-вряд ли, это хороший вариант для А.Миранчука.

Вариант, играть на другой позиции, вряд ли, зависит от игрока.
Это прерогатива главного тренера, кому на какой позиции играть...

Алексею надо играть и доказывать, доказывать тренеру своей игрой, при каждой возможности, что он заслуживает больше игрового времени, в составе "Аталанты"...
Палыч82
Палыч82
14 февраля в 23:49
"Алексею нужно либо играть на другой позиции, либо подождать, когда Иличич закончит"
Может ему лучше подтянуть уровень тактической и физической готовности?) Техника то имеется, но вот из-за слабой функциональной готовности на аталантовской скорости заторможенные нейро-импульсные процессы не позволяют ею пользоваться
Q-J-G
Q-J-G
14 февраля в 23:38
Подождать, когда Иличич закончит...
Оригинально)
Сантус
Сантус
14 февраля в 23:37
...или закончить Иличича...))
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