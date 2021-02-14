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Дмитрий Черышев: «На следующей неделе Денис приступит к тренировкам»

14 февраля 2021, 23:48

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал слухи о том, что его сын может покинуть испанский клуб.

Конечно, они будут писать одну и ту же ерунду. Как писали, так и пишут. Думаю, что это просто для разговоров. Мы разговаривали с Денисом, он переживает за команду, так как она находится в нижней части турнирной таблицы. «Валенсия» должна бороться только за Лигу Европы или Лигу чемпионов. Сейчас команда переживает не лучшие времена, но думаю, на следующей неделе Денис приступит к тренировкам с командой.

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Все комментарии
112910415
112910415
15 февраля в 12:05
будем надеяться на лучшее
Caniggia
Caniggia
15 февраля в 08:01
Хватит уже Черышеву издеваться над своим организмом! Сколько можно себя мучить? Или к 40 хочет инвалидом стать? Пора завязывать и учиться на тренера. Пусть возвращается в свой Нижний и поднимат команду вместе с папашей.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 февраля в 06:35
Ждём очередного возвращения в строй
КЭТиК
КЭТиК
15 февраля в 04:46
Уж слишком он травматичен.
Q-J-G
Q-J-G
15 февраля в 00:44, ред.
Здоровья Денису, жаль, что постоянные травмы Дениса, не дают возможности играть, раскрывая его футбольный талант по максимуму...
Остапчук 67
Остапчук 67
15 февраля в 00:11
Кому это интересно
Leha-ha50
Leha-ha50
15 февраля в 00:06
К сожалению Денис большую часть карьеры проводит в лазаретах. Очень талантливый игрок, но очень подвержен травмам. Просто напасть какая то. Только - только восстановится и тут же опять в лазарет. Жаль , что так сложилась судьба у парня. Но это футбол. Кто то всю карьеру без серьезных травм обходится, а кто то из больнички не вылезает. Денису здоровья и скорее вернуться на поле.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 февраля в 23:56
Ну наконецто,дождались!
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