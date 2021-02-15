У. Дембеле: «Месси – гений, лучший игрок в истории футбола»

Форвард «Барселоны» похвалил своего одноклубника .

Лео – гений, лучший игрок в истории футбола. Для меня играть с ним – привилегия и честь. Он вдохновлял меня с самого детства и продолжает это делать.

Месси всегда отдает лучший пас, он всегда выводит тебя на лучшую позицию. Он лучший игрок в истории футбола.