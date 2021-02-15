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У. Дембеле: «Месси – гений, лучший игрок в истории футбола»

15 февраля 2021, 09:15

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле похвалил своего одноклубника Лионеля Месси.

Лео – гений, лучший игрок в истории футбола. Для меня играть с ним – привилегия и честь. Он вдохновлял меня с самого детства и продолжает это делать.

Месси всегда отдает лучший пас, он всегда выводит тебя на лучшую позицию. Он лучший игрок в истории футбола.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ амурец (раскрыть)
16 февраля в 18:31
Значит Месси лучше разбирается в футболе, чем Дембеле)
Per4ick
Per4ick ответ AgamagA.. (комментарий удален) (раскрыть)
16 февраля в 05:26, ред.
сомневаюсь что Модрич для тебя лучше Хави и Иньесты, а наград по типу Уефа и The Best можно и промолчать ведь у Месси их меньше. все таки с фанатиками трудно спорить у них логика работает по схеме двойных стандартов)
амурец
амурец ответ Legend 6 (раскрыть)
16 февраля в 02:34
если брать в истории футбола как утверждает Дембеле, то Месси радом Марадоной даже близко не проходил, вот Марадону можно назвать лучшим в истории футбола
Rosomahа
Rosomahа
15 февраля в 21:07
2-8 привет хоббиту😂😂😂😂😂😂
KOMMEHTATOP
KOMMEHTATOP
15 февраля в 15:14
Месси лучший игрок Испании 👍 а в ЛЧ ноль 👎
Ислам0926
Ислам0926
15 февраля в 14:46
Лет 5 -6 назад так и было а сейчас многие лучше
Legend 6
Legend 6 ответ League1 (раскрыть)
15 февраля в 14:40
Ну ты понимаешь что у каждого свое мнение?
Для меня лучший Хави, а Хави говорит что лучший Месси. Месси говорит что лучший Марадонна. А Роналду говорит что лучший он сам.
eleven LC
eleven LC
15 февраля в 14:15
Что за мания у игроков Барселоны называть Лео именно "лучшим в истории"?
Все ведь понимают что Месси действительно лучший в истории.... Барселоны!
Как бы вызывающе это не звучало но Месси не лучший даже в сборной Аргентины
Брулин
Брулин
15 февраля в 13:03
Так вот почему Дембеле не играет — наблюдает за гением.
RR117
RR117
15 февраля в 13:01
Всегда задавался вопросом, почему такие как Дембеле, не вылазиют со своими "лучший игрок в истории" после матчей, где соперник показывает достойный футбол?
Rattlehead
Rattlehead ответ Legend 6 (раскрыть)
15 февраля в 12:51
Никто. Футбол - это командная игра, и выделение кого-то одного является недооценкой других.
League1
League1 ответ killofwrathx (комментарий удален) (раскрыть)
15 февраля в 12:43
За то, что против сильных играть совсем не умеет. 8:2!
League1
League1 ответ Legend 6 (раскрыть)
15 февраля в 12:41
Роналду.
League1
League1
15 февраля в 12:41
Ага, герой против слабаков.
Legend 6
Legend 6 ответ Санчо Панса (раскрыть)
15 февраля в 12:32
Ну а что он не так сказал? Месси не лучший? А кто лучший?
Чойбалсан
Чойбалсан ответ 25процентный клоун (раскрыть)
15 февраля в 12:03
Как же хорошо должно быть Тринкау, который играет и с Месси, и с Роналду, пусть и стареющими!
Санчо Панса
Санчо Панса
15 февраля в 11:29
Еще один спел хвалебную оду в честь Месси! Ну все, теперь и Усман будет освобожден от налогообложения за нахождение в Барселоне со стороны Лео)
112910415
112910415
15 февраля в 11:23
товарищу по работе виднее )
ОПС
ОПС
15 февраля в 11:13
Будем ждать ...
амурец
амурец
15 февраля в 10:22
в стартовый состав уже попал
25процентный клоун
25процентный клоун
15 февраля в 10:22
Дембеле надо на очищение в Ювентус
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
15 февраля в 10:21
Чего не скажешь, лишь -бы играть в ,,Барсе".
Облизал,так облизал!
зигзаг
зигзаг
15 февраля в 10:18
Сказал то, что и так ясно.
swed27
swed27
15 февраля в 09:56
Но он так и не стал чемпионом мира
Бубнин
Бубнин
15 февраля в 09:31
"Усман, все нормально. Лео прочитал, выйдешь в старте."
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 февраля в 09:28
Критика Месси в клубе запрещена.
Периодическое восхваление предусматривает контракт.
Alex12357
Alex12357
15 февраля в 09:24
ты с какой стороны этому "гению" заднее место лижешь справа или слева ,а может по центру?
sv_1969
sv_1969
15 февраля в 09:19, ред.
Интересно, если бы с Роном играл , тоже бы так сказал)))
Остапчук 67
Остапчук 67
15 февраля в 09:17
Очередной лизнул, что дальше?
STVA 1
STVA 1
15 февраля в 09:17
Дежурные слова
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