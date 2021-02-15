У. Дембеле: «Месси – гений, лучший игрок в истории футбола»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле похвалил своего одноклубника Лионеля Месси.
Лео – гений, лучший игрок в истории футбола. Для меня играть с ним – привилегия и честь. Он вдохновлял меня с самого детства и продолжает это делать.
Месси всегда отдает лучший пас, он всегда выводит тебя на лучшую позицию. Он лучший игрок в истории футбола.
Для меня лучший Хави, а Хави говорит что лучший Месси. Месси говорит что лучший Марадонна. А Роналду говорит что лучший он сам.
Для меня лучший Хави, а Хави говорит что лучший Месси. Месси говорит что лучший Марадонна. А Роналду говорит что лучший он сам.
Все ведь понимают что Месси действительно лучший в истории.... Барселоны!
Как бы вызывающе это не звучало но Месси не лучший даже в сборной Аргентины
Все ведь понимают что Месси действительно лучший в истории.... Барселоны!
Как бы вызывающе это не звучало но Месси не лучший даже в сборной Аргентины
Облизал,так облизал!
Облизал,так облизал!
Периодическое восхваление предусматривает контракт.
Периодическое восхваление предусматривает контракт.