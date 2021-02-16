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Победы «Реала», «Барсы», «Атлетико» и другие результаты 23-го тура Примеры

16 февраля 2021, 01:13

Завершился 23-й тур чемпионата Испании.

«Барселона» — «Алавес» 5:1
Голы: Тринкан Франсишку 29, Месси Лионель 45+1, Тринкан Франсишку 74, Месси Лионель 75, Фирпо Эктор 80 — Луис Риоха 57

«Реал» — «Валенсия» 2:0
Голы: Бензема Карим 12, Кроос Тони 42

«Гранада» — «Атлетико» 1:2
Голы: Эррера Янхель 66 — Льоренте Маркос 63, Корреа Анхель 74

«Сельта» — «Эльче» 3:1
Голы: Мина Санти 45, Браис Мендес 45+2, Мина Санти 68 — Ригони Эмилиано 50

«Севилья» — «Уэска» 1:0
Гол: Эль-Хаддади Мунир 57

«Эйбар» — «Вальядолид» 1:1
Голы: Кике 23 — Меса Роке 7 (пенальти)

«Хетафе» — «Реал Сосьедад» 0:1
Гол: Исак Александер 30

«Леванте» — «Осасуна» 0:1
Гол: Будимир Анте 74

«Вильярреал» — «Бетис» 1:2
Голы: Морено Жерар 65 (пенальти) — Фекир Набиль 45, Эмерсон 52

«Кадис» — «Атлетик» 0:4
Голы: Беренгер Алехандро 4, Лопес Унаи 15, Беренгер Алехандро 29, Уильямс Иньяки 52

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Все комментарии
ОПС
ОПС
16 февраля в 01:17
Ну и хорошо.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 февраля в 01:15
У Атлетико хорошие шансы
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