Победы «Реала», «Барсы», «Атлетико» и другие результаты 23-го тура Примеры

Завершился 23-й тур чемпионата Испании.
«Барселона» — «Алавес» 5:1
Голы: Тринкан Франсишку 29, Месси Лионель 45+1, Тринкан Франсишку 74, Месси Лионель 75, Фирпо Эктор 80 — Луис Риоха 57
«Реал» — «Валенсия» 2:0
Голы: Бензема Карим 12, Кроос Тони 42
«Гранада» — «Атлетико» 1:2
Голы: Эррера Янхель 66 — Льоренте Маркос 63, Корреа Анхель 74
«Сельта» — «Эльче» 3:1
Голы: Мина Санти 45, Браис Мендес 45+2, Мина Санти 68 — Ригони Эмилиано 50
«Севилья» — «Уэска» 1:0
Гол: Эль-Хаддади Мунир 57
«Эйбар» — «Вальядолид» 1:1
Голы: Кике 23 — Меса Роке 7 (пенальти)
«Хетафе» — «Реал Сосьедад» 0:1
Гол: Исак Александер 30
«Леванте» — «Осасуна» 0:1
Гол: Будимир Анте 74
«Вильярреал» — «Бетис» 1:2
Голы: Морено Жерар 65 (пенальти) — Фекир Набиль 45, Эмерсон 52
«Кадис» — «Атлетик» 0:4
Голы: Беренгер Алехандро 4, Лопес Унаи 15, Беренгер Алехандро 29, Уильямс Иньяки 52