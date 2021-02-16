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«Челси» обошёл «Ливерпуль», «Сити» одолел «Тоттенхэм». Итоги 24-го тура АПЛ

16 февраля 2021, 01:07

Завершились все матчи 24-го тура английской Премьер-Лиги. «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Тоттенхэмом», а «Челси» обошёл «Ливерпуль» в турнирной таблице.

«Лестер Сити» — «Ливерпуль» 3:1
Голы: Мэддисон Джеймс 78, Варди Джейми 81, Барнс Харви 85 — Салах Мохамед 67

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 3:0
Голы: Родри 23 (пенальти), Гюндоган Илкай 50, Гюндоган Илкай 66

«Кристал Пэлас» — «Бернли» 0:3
Голы: Гудмундссон Йохан 5, Родригес Джей 10, Лоутон Мэттью 47

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла» 0:0

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» 1:2
Голы: Ингс Дэнни 25 — Невеш Рубен 53 (пенальти), Нету Педру 66

«Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед» 1:1
Голы: Дианье Мбайе 2 — Фернандеш Бруну 44

«Арсенал» — «Лидс» 4:2
Голы: Обамеянг Пьер-Эмерик 13, Обамеянг Пьер-Эмерик 41 (пенальти), Бельерин Эктор 45, Обамеянг Пьер-Эмерик 47 — Стрейк Паскаль 58, Кошта Элдер 69

«Эвертон» — «Фулхэм» 0:2
Голы: Майя Джош 48, Майя Джош 65

«Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед» 3:0
Голы: Райс Деклан 41 (пенальти), Диоп Исса 58, Фредерикс Райан 90+6

«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед» 2:0
Голы: Жиру Оливье 31, Вернер Тимо 39

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Q-J-G
Q-J-G
16 февраля в 01:14
После того, как у "штурвала" "Челси" новый главный тренер, команда заиграла надёжней в обороне, начала больше забивать, играет более уверенно, набирая очки, "подымаясь" в турнирной таблице, радуя своими успехами своих преданных болельщиков.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 01:08
Что случилось с Ливерпулем?!
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