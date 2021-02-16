Судьи РПЛ смогут получить 3 млн рублей в качестве премии за сезон

1613440031

16 февраля 2021, 04:47

16 февраля в онлайн-режиме состоится общее собрание российской Премьер-Лиги, на котором в числе прочего клубы обсудят тему финансовой мотивации судей.

Согласно информации источника, судейский комитет разработал новую систему мотивации арбитров.

Мотивационная выплата судье за серию из трех матчей выплачивается при одновременном соблюдении следующих условий:

— судья в качестве главного арбитра матча отсудил подряд три матча РПЛ с оценкой 8,3 и выше в течение сезона;

— судья не получил мотивационной выплаты за сезон.

Размер мотивационной выплаты составляет: 100 тысяч рублей.

Мотивационная выплата судье за сезон выплачивается при одновременном соблюдении следующих условий:

— средняя оценка судьи за сезон в матчах РПЛ от 8,0 и выше;

— судья в качестве главного арбитра матча отсудил не менее 10 матчей РПЛ за сезон.

Размер мотивационной выплаты составляет:

— при средней оценке 8,3 и выше – 3 миллиона рублей;

— при средней оценке 8,2 и выше, но ниже 8,3 – 2 миллиона рублей;

— при средней оценке 8,1 и выше, но ниже 8,2 – 1 миллион рублей;

— при средней оценке 8,0 и выше, но ниже 8,1 – 500 тысяч рублей.

Остаются ли прежние выплаты для судей:

Судьи будут получать ежемесячное вознаграждение и вознаграждение за матч, инспекторы – вознаграждение за матч. Указанные выплаты будут производиться независимо от выплаты дополнительного вознаграждения.

Согласно регламенту размер вознаграждения судей и помощников судей, резервных судей, видеоассистентов следующий:

а) ежемесячное вознаграждение – в размере 30 000 рублей;

б) вознаграждение за судейство одного матча;

— в качестве судьи – 115 000 рублей;

— в качестве помощника судьи (каждому помощнику судьи) – 55 000 рублей;

— в качестве резервного судьи – 8700 рублей;

— в качестве VAR – 57 500 рублей;

— в качестве АVAR – 28 750 рублей.