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Судьи РПЛ смогут получить 3 млн рублей в качестве премии за сезон

16 февраля 2021, 04:47

16 февраля в онлайн-режиме состоится общее собрание российской Премьер-Лиги, на котором в числе прочего клубы обсудят тему финансовой мотивации судей.

Согласно информации источника, судейский комитет разработал новую систему мотивации арбитров.

Мотивационная выплата судье за серию из трех матчей выплачивается при одновременном соблюдении следующих условий:

— судья в качестве главного арбитра матча отсудил подряд три матча РПЛ с оценкой 8,3 и выше в течение сезона;

— судья не получил мотивационной выплаты за сезон.

Размер мотивационной выплаты составляет: 100 тысяч рублей.

Мотивационная выплата судье за сезон выплачивается при одновременном соблюдении следующих условий:

— средняя оценка судьи за сезон в матчах РПЛ от 8,0 и выше;

— судья в качестве главного арбитра матча отсудил не менее 10 матчей РПЛ за сезон.

Размер мотивационной выплаты составляет:

— при средней оценке 8,3 и выше – 3 миллиона рублей;

— при средней оценке 8,2 и выше, но ниже 8,3 – 2 миллиона рублей;

— при средней оценке 8,1 и выше, но ниже 8,2 – 1 миллион рублей;

— при средней оценке 8,0 и выше, но ниже 8,1 – 500 тысяч рублей.

Остаются ли прежние выплаты для судей:

Судьи будут получать ежемесячное вознаграждение и вознаграждение за матч, инспекторы – вознаграждение за матч. Указанные выплаты будут производиться независимо от выплаты дополнительного вознаграждения.

Согласно регламенту размер вознаграждения судей и помощников судей, резервных судей, видеоассистентов следующий:

а) ежемесячное вознаграждение – в размере 30 000 рублей;

б) вознаграждение за судейство одного матча;

— в качестве судьи – 115 000 рублей;

— в качестве помощника судьи (каждому помощнику судьи) – 55 000 рублей;

— в качестве резервного судьи – 8700 рублей;

— в качестве VAR – 57 500 рублей;

— в качестве АVAR – 28 750 рублей.

Недавно появилась новость о том, что РФС и РПЛ нашли для «Тамбова» 300 млн рублей. Эта сумма поможет сократить долги клуба до 250 млн.

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Все комментарии
mortid
mortid
19 февраля в 19:33
Офигеть они мотивацию придумали, просто цирк. Вместо того чтобы наказывать рублём, а в некоторых случаях и тюремным сроком, они им бабло дают. Не страна а чёрт знает что.
Даниил Корохов
Даниил Корохов
16 февраля в 16:50
Ну если за такую отвратительную работу выдают премии у нас в стране, пошёл трясти своё руководство тогда!
Сантус
Сантус ответ 3веpобой (комментарий удален) (раскрыть)
16 февраля в 15:58
Да нет,сейчас появился более красивый термин-вынужденная коррупция...:)
За адекватность
За адекватность
16 февраля в 15:03
Новая (старая) система мотивации арбитров...
POL7173
POL7173
16 февраля в 12:41
ИМХО.
Мотивационные выплаты повысят только одно, расценки за "хорошее" судейство в пользу одной из команд.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 февраля в 12:29
Пряник неплохой, но, где кнут!!! Епрст!
nikoladolgov
nikoladolgov
16 февраля в 12:15
Не смешите !
Что такое 3 млн рублей ?
Раз в кабак сходить с друзьями ....
Безбородов после каждой игры по коттеджу получает.
leopit
leopit
16 февраля в 11:53
Судьям -спартачам на бедность!
ermak6848
ermak6848
16 февраля в 11:38
не хилый конечно премиальный Фонд
Опасный хулиган
Опасный хулиган
16 февраля в 11:37
для газпрома это копейки
stavr74
stavr74
16 февраля в 11:24
    Мы не рабы
    Мы не рабы
    16 февраля в 11:13
    КАК В СУДЬИ ПОПАСТЬ?
    Gahi
    Gahi
    16 февраля в 11:02
    А судьи кто? Как быть в тех случаях когда судью отстраняют за грубые ошибки которые повлияли на результат матча, а ещё хуже когда арбитра отстраняют пожизненно от судейства, то логично будет чтобы судьи возвращали те деньги обратно за брак в каждом конкретном случае. Если штрафуют тренеров, футболистов, болельщиков,  стадионы рублём, то почему до сегодняшнего дня не наказывают арбитров рублём за те ошибки которые были признанными комиссией. 
    Аксинья
    Аксинья
    16 февраля в 10:27
    Но все-таки в конвертах премиальные посолиднее...
    димон 37
    димон 37 ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля в 10:17
    А че у 75ра деньги кончились для карася?
    112910415
    112910415
    16 февраля в 09:58
    а привычные премии за результат конкретного матча от благодарного заказчика ...
    их ведь не отменяют ?!
    Caniggia
    Caniggia
    16 февраля в 09:56
    На VARе самое сладкое место.
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 февраля в 09:48
    Вчера мы работали плохо,а в дальнейшем будем работать ещё лучше!
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    16 февраля в 09:46
    Чем хуже работа, тем выше премия - это прям девиз настоящего времени.
    oFANATo
    oFANATo
    16 февраля в 09:01
    Вилков:" Я и так получу миллионы от Газпрома "
    Дрючик 76
    Дрючик 76
    16 февраля в 08:49
    Остановите землю,я сойду!!!!Это полный абщац!!!!
    13 RUS
    13 RUS
    16 февраля в 08:35
    Ну теперь заживем
    Kosmos58
    Kosmos58
    16 февраля в 08:00
    Судьи за договорняк больше имеют!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    16 февраля в 07:39
    Не хилая премия
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    16 февраля в 07:36
    Не судят у нас судьи на такие баллы, а бабки , возможно, получают не мньшие, только из других источников.
    A.S.A
    A.S.A
    16 февраля в 06:15
    "Мативационная премия" - так теперь называется взятка)
    ДАША Д
    ДАША Д
    16 февраля в 05:42
    Ну очень много обещают.
    ABir
    ABir
    16 февраля в 05:39
    Возможно эта мера послужит стимул для качественного и непредвзятого судейства на протяжении всего сезона для большинства арбитров. Очень хочется надеяться и в это верить
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    16 февраля в 05:33
    и от Зенита еще по 5
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    16 февраля в 05:08
    Такого судейства не припомню
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