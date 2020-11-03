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Матч 14-го тура РПЛ «Тамбов» — «Ахмат» пройдёт без зрителей

вчера, 16:22
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат07.11.2020 в 19:00 Не начался

Руководство «Тамбова» уведомило Российскую Премьер-Лигу о необходимости провести матч 14-го тура РПЛ против «Ахмата» без зрителей.

«В соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия руководство ФК „Тамбов“ приняло решение провести матч 14-го тура Российской Премьер-лиги против „Ахмата“ без зрителей. Игра состоится 7 ноября в Саранске», — сообщает пресс-служба РПЛ в официальном телеграм-канале.

В прошлом туре «Тамбов» потерпел поражение от «Динамо», «Ахмат» обыграл «Краснодар».

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протон1
протон1
вчера в 19:59
не интересно смотреть футбол без зрителей. интерес пропадает на 70 процентов. когда ты не слышишь гула зрителей. я не буду смотреть игры даже лч
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:55
Ничего страшного, и так сойдёт.
beefs
beefs
вчера в 16:32
вот вам и Саранск, не все гладко...
Faustello
Faustello
вчера в 16:24, ред.
Несчастные эти 5 человек, что на Тамбов в Саранске постоянно ходят, не посмотрят игру с топовым соперником)))
Ей богу, РПЛ иной раз как сатирический журнал. Там стадион отбахали (слава Мутко и Газзаеву) болельщиков Тамбова и выездных Ахмата можно рассадить, что они друг друга не то что обчихать не смогут, они не увидят и не услышат друг друга!!!
Но конечно Тамбов следует каким то рекомендациям РПЛ)))
Mangur
Mangur
вчера в 16:23
Это совсем не айс.Но эпидемия
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