Матч 14-го тура РПЛ «Тамбов» — «Ахмат» пройдёт без зрителей

Руководство «Тамбова» уведомило Российскую Премьер-Лигу о необходимости провести матч 14-го тура РПЛ против «Ахмата» без зрителей.
«В соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия руководство ФК „Тамбов“ приняло решение провести матч 14-го тура Российской Премьер-лиги против „Ахмата“ без зрителей. Игра состоится 7 ноября в Саранске», — сообщает пресс-служба РПЛ в официальном телеграм-канале.
В прошлом туре «Тамбов» потерпел поражение от «Динамо», «Ахмат» обыграл «Краснодар».
Ей богу, РПЛ иной раз как сатирический журнал. Там стадион отбахали (слава Мутко и Газзаеву) болельщиков Тамбова и выездных Ахмата можно рассадить, что они друг друга не то что обчихать не смогут, они не увидят и не услышат друг друга!!!
Но конечно Тамбов следует каким то рекомендациям РПЛ)))
Ей богу, РПЛ иной раз как сатирический журнал. Там стадион отбахали (слава Мутко и Газзаеву) болельщиков Тамбова и выездных Ахмата можно рассадить, что они друг друга не то что обчихать не смогут, они не увидят и не услышат друг друга!!!
Но конечно Тамбов следует каким то рекомендациям РПЛ)))