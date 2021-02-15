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Новичок «Ростова» Рукас: «Коллектив в клубе волшебный, всё очень нравится»

15 февраля 2021, 23:46

Новичок «Ростова» защитник Томас Рукас, перешедший в донской клуб из «Енисея» в конце января, рассказал о знакомстве с коллективом и тренировочных сборах.

Приняли в команде супер! Коллектив волшебный, все очень нравится. Достаточно много ребят знал и лично, и заочно. С Ромой Тугаревым пересекались в «Локо» еще в 2013–2014 годах, когда я был в молодежном составе «Локомотива», а его только подтягивали. В «Зените-2» застал Егора Бабурина, Дениса Терентьева, потом удалось поработать с Максимом Рудаковым. Заочно знал Николая Пояркова и Даню Глебова. В плане адаптации никаких вопросов нет.

Могу сказать, что за целый месяц уже адаптировался. Здесь очень дружелюбный коллектив, видно, что собраны футболисты, которые понимают, для чего они здесь, и понятно, какие задачи стоят перед командой. Я считаю, что атмосфера в коллективе — это одна из самых важных составляющих. Сейчас, правда, нагрузки не все выдерживаю на 100%, для меня это новый уровень, новые задачи. Очень рад, что оказался здесь и буду все делать для того, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и руководства.

Уже месяц, как мы на сборах. Первые впечатления — хорошие. Раньше у меня таких насыщенных сборов не было. Нагрузки не те, что получал до перехода в «Ростов». Все дается непросто, потому что новая команда, есть чуть волнение. Мне кажется, повлиял еще тот фактор, что здесь, по мнению тренерского штаба, мне нужно было убрать вес. Теперь стараюсь адаптироваться к новому весу как можно быстрее, чтобы быть готовым физически на 100%. Конечно, чуть с трудом даются нагрузки, но я уверен, что с этим справлюсь.

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Все комментарии
dalex83
dalex83
16 февраля в 02:05, ред.
Боюсь представить, что он имел в виду. Волшебный от слова Волшебство... И тут ассоциации с дом-2😂
Ладно бы просто Волшебный, так и все нравится😂😂😂
Азмун и Дзюба волшебный дуэт 😂😂
Q-J-G
Q-J-G
16 февраля в 00:11
Всё, как обычно, когда в команду приходит новичок...
Cat01
Cat01
16 февраля в 00:05
Значит всё будет хорошо
beefs
beefs
15 февраля в 23:48
все зависит от желания и старания...
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