Быстров: «Думаю, Мусаев имеет представление, как обыграть „Динамо“ Загреб»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».

Фаворитом является тот, кто находится в лучшей форме на данный момент. Я за Загребом не следил, не могу сказать, в каком они состоянии. А «Краснодар», судя по последним матчам, не должен быть фаворитом. Проиграли «Локомотиву» основным составом, поэтому легкого матча не будет, но хотелось бы, чтобы они прошли.

Что касается травмы Рамиреса, то у них есть другие защитники. Это, конечно, потеря, но если Петров выздоровел, то он сможет заменить его. Есть и Чернов, и Смольников, поэтому я считаю, что всё нормально будет.

Я думаю, Мусаев имеет представление, как обыграть «Динамо». Сыграть надо агрессивно, выложиться на сто процентов. Дома обязательно нужно победить, потому что на выезде будет сложный матч.