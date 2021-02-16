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Быстров: «Думаю, Мусаев имеет представление, как обыграть „Динамо“ Загреб»

16 февраля 2021, 14:29
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».

Фаворитом является тот, кто находится в лучшей форме на данный момент. Я за Загребом не следил, не могу сказать, в каком они состоянии. А «Краснодар», судя по последним матчам, не должен быть фаворитом. Проиграли «Локомотиву» основным составом, поэтому легкого матча не будет, но хотелось бы, чтобы они прошли.

Что касается травмы Рамиреса, то у них есть другие защитники. Это, конечно, потеря, но если Петров выздоровел, то он сможет заменить его. Есть и Чернов, и Смольников, поэтому я считаю, что всё нормально будет.

Я думаю, Мусаев имеет представление, как обыграть «Динамо». Сыграть надо агрессивно, выложиться на сто процентов. Дома обязательно нужно победить, потому что на выезде будет сложный матч.

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
16 февраля в 20:37
Мусаев не европейский топ. Но в РПЛ - один из первых. Доказал не единожды.
ДСА
ДСА
16 февраля в 15:30
Представлять и сделать - разные вещи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 февраля в 15:25
К сожалению одних представлений мало. Надо еще кое что иметь в запасе. Конечно Мусаев это не тренер для амбициозного клуба, желающего играть в ЛЧ. Но где из взять хороших тренеров. У нас в РПЛ примерно все одинаковые - середняки. А приличный из Европы дороговат, да и не все поедут. узнав о нравах в РПЛ.
DEIVID_1
DEIVID_1
16 февраля в 14:41
Представляет. Кроме ударов там ещё бегать начали, рывочки всякие.
STVA 1
STVA 1
16 февраля в 14:40
Вова Америки не открыл!Одни общие фразы)
Байкал-38
Байкал-38
16 февраля в 14:33
Гончаренко тоже представлял.....
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