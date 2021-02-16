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Ракицкий: «Хочу каждый год быть чемпионом»

16 февраля 2021, 12:20

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал об игре с Деяном Ловреном в центре обороны питерского клуба.

Достиг ли я с ним того уровня взаимопонимания, которое было с Ивановичем? Когда я пришел, мы с Ивой не щупали друг друга — сразу встали и играли. Ловрен — тоже профессионал, перешел из большого клуба, и мы тут же начали взаимодействовать. Друг другу мы не объясняем, куда надо бежать.

Ловрен назвал мою левую ногу «изумительной»? Спасибо ему. А он хорошо играет головой, владеет пасом, у него отличные данные.

У меня 10 чемпионств за 10 лет? Хочу каждый год быть чемпионом. Не надоедает ли? А как это может надоесть? Я стараюсь для этого, помогаю команде, она — мне, вместе мы приносим радость болельщикам. От этого невозможно устать. Это главный стимул. 10 из 10 — это хорошо. А еще лучше: 11, 12, 13, 14 — и так далее.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
16 февраля в 15:40
Скоро вновь чемпионом станет
oFANATo
oFANATo
16 февраля в 13:28, ред.
Вилков, Дюков, админресурс помогут......а потом в ЛЧ одно очко в группе.))
DEIVID_1
DEIVID_1
16 февраля в 13:25
И об...аться в ЛЧ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 февраля в 13:17
Ракицкий конечно сейчас один из лучших защитников в Чемпионате России, но все равно добавлю:
"Газпром - мечты сбываются!"
4RT
4RT
16 февраля в 12:55
Толкуто от такого "чемпионства"😁
sv_1969
sv_1969
16 февраля в 12:36
    beefs
    beefs
    16 февраля в 12:30
    ну что же в его стремлениях ему не откажешь, главное попасть в нужный клуб...
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    16 февраля в 12:29
    Манька Величкина напала.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 февраля в 12:25
    Очень правильно мыслит...
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