Ракицкий: «Хочу каждый год быть чемпионом»

Защитник «Зенита» рассказал об игре с в центре обороны питерского клуба.

Достиг ли я с ним того уровня взаимопонимания, которое было с Ивановичем? Когда я пришел, мы с Ивой не щупали друг друга — сразу встали и играли. Ловрен — тоже профессионал, перешел из большого клуба, и мы тут же начали взаимодействовать. Друг другу мы не объясняем, куда надо бежать.

Ловрен назвал мою левую ногу «изумительной»? Спасибо ему. А он хорошо играет головой, владеет пасом, у него отличные данные.

У меня 10 чемпионств за 10 лет? Хочу каждый год быть чемпионом. Не надоедает ли? А как это может надоесть? Я стараюсь для этого, помогаю команде, она — мне, вместе мы приносим радость болельщикам. От этого невозможно устать. Это главный стимул. 10 из 10 — это хорошо. А еще лучше: 11, 12, 13, 14 — и так далее.