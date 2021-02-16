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Азмун может перестать считаться легионером в РПЛ

16 февраля 2021, 12:01

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, при каких условиях форвард «Зенита» Сердар Азмун не будет считаться легионером в РПЛ

Все мы знаем, что в России перестали считаться легионерами спортсмены из стран, входящих в Евразийский экономический союз. Если Иран в ближайшее время войдёт в ЕАЭС, то нападающий «Зенита» Сердар Азмун перестанет считаться легионером в чемпионате России.

Ранее известный журналист и комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Азмун летом может покинуть петербургский клуб.

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Супервайзер
Супервайзер
16 февраля в 18:28
Полагаю целесообразным расширить ЕвроАзийский союз до ЕвроАзиАфриканского союза.
В Африке полно стран, придерживающихся наших скрепов. А еще лучше ЕвроАзиАфроЛатиноамериканский союз. Сколько тогда можно будет игроков набрать, которые не будут считаться легионерами!
Бубнин
Бубнин
16 февраля в 13:51
Если летом Азмун перейдет в другой чемпионат, то перестанет считаться легионером в РПЛ.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
16 февраля в 13:39
Дребедень. На Марсе тоже когда-нибудь яблоки будут цвести. Но когда? Лет через 200-300. Так и Иран, может быть лет через 20-30 вступит ЕАЭС.
4RT
4RT
16 февраля в 13:03
На сходке постановили: все терпилы газпрома,перестают быть легионерами😁
112910415
112910415
16 февраля в 13:02
после известных событий он, наверное, уже и не считается легионером ...
makkie
makkie
16 февраля в 12:59
Прокопец прям Капитан Очевидность!)
КЭТиК
КЭТиК
16 февраля в 12:47
Ему место на поле и так гарантированно.
berda2003
berda2003
16 февраля в 12:32
выйдет замуж за драчуна, и отучит от пагубной привычки...
oFANATo
oFANATo
16 февраля в 12:21
Азмун планирует летом перебраться в другой чемпионат
Так что ему будет все равно как он будет считаться в РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 12:20
Было бы неплохо, особенно если по закону, а не специально для Зенита. Они с Дзюбой составляют хороший тандем, и взять лишнего лега никому не помешает.
Вопрос в том ,не собирается ли он уйти, слухи давно ведь ходят.
Удачи Сердару в любом клубе...
sv_1969
sv_1969
16 февраля в 12:11
Зенит рад наверное
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