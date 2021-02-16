Азмун может перестать считаться легионером в РПЛ

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16 февраля 2021, 12:01

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, при каких условиях форвард «Зенита» не будет считаться легионером в РПЛ

Все мы знаем, что в России перестали считаться легионерами спортсмены из стран, входящих в Евразийский экономический союз. Если Иран в ближайшее время войдёт в ЕАЭС, то нападающий «Зенита» Сердар Азмун перестанет считаться легионером в чемпионате России.

Ранее известный журналист и комментатор Геннадий Орлов сообщил, что летом может покинуть петербургский клуб.