Азмун может перестать считаться легионером в РПЛ

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, при каких условиях форвард «Зенита» Сердар Азмун не будет считаться легионером в РПЛ
Все мы знаем, что в России перестали считаться легионерами спортсмены из стран, входящих в Евразийский экономический союз. Если Иран в ближайшее время войдёт в ЕАЭС, то нападающий «Зенита» Сердар Азмун перестанет считаться легионером в чемпионате России.
Ранее известный журналист и комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Азмун летом может покинуть петербургский клуб.
В Африке полно стран, придерживающихся наших скрепов. А еще лучше ЕвроАзиАфроЛатиноамериканский союз. Сколько тогда можно будет игроков набрать, которые не будут считаться легионерами!
В Африке полно стран, придерживающихся наших скрепов. А еще лучше ЕвроАзиАфроЛатиноамериканский союз. Сколько тогда можно будет игроков набрать, которые не будут считаться легионерами!
Так что ему будет все равно как он будет считаться в РПЛ.
Так что ему будет все равно как он будет считаться в РПЛ.
Вопрос в том ,не собирается ли он уйти, слухи давно ведь ходят.
Удачи Сердару в любом клубе...
Вопрос в том ,не собирается ли он уйти, слухи давно ведь ходят.
Удачи Сердару в любом клубе...