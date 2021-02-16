«Ростов» арендовал у софийского ЦСКА гамбийского форварда Али Соу

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16 февраля 2021, 20:46

«Ростов» на официальном сайте объявил о подписании нападающего софийского ЦСКА на правах аренды.

Донской клуб заключил соглашение с правом последующего выкупа трансфера гамбийского футболиста.

«Приветствуем Али в нашей команде и желаем результативной игры!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

В нашей команде нападающий Али Соу будет выступать под номером 2️⃣0️⃣ pic.twitter.com/mvUGvL31zw — Football Club Rostov (@rostovfc) February 16, 2021

Али начал карьеру в чемпионате Гамбии, откуда перешел в «Кьево». Выступал на правах аренды за ряд итальянских команд. Сезон-2017/18 провел в клубе «Скендербеу». Там он принял участие в 33 матчах и забил 21 мяч.

С сезона-2018/19 — игрок софийского ЦСКА . В чемпионате Болгарии нападающий забил 32 мяча, из них 8 голов — в нынешнем сезоне.

Соу выступал в Лиге Европы УЕФА . В текущем розыгрыше турнира нападающий забил 5 голов в 10 матчах.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о целях «Ростова» на вторую половину сезона.