«Ростов» арендовал у софийского ЦСКА гамбийского форварда Али Соу

«Ростов» на официальном сайте объявил о подписании нападающего софийского ЦСКА Али Соу на правах аренды.
Донской клуб заключил соглашение с правом последующего выкупа трансфера гамбийского футболиста.
«Приветствуем Али в нашей команде и желаем результативной игры!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
В нашей команде нападающий Али Соу будет выступать под номером 2️⃣0️⃣ pic.twitter.com/mvUGvL31zw— Football Club Rostov (@rostovfc) February 16, 2021
Али начал карьеру в чемпионате Гамбии, откуда перешел в «Кьево». Выступал на правах аренды за ряд итальянских команд. Сезон-2017/18 провел в клубе «Скендербеу». Там он принял участие в 33 матчах и забил 21 мяч.
С сезона-2018/19 — игрок софийского ЦСКА. В чемпионате Болгарии нападающий забил 32 мяча, из них 8 голов — в нынешнем сезоне.
Соу выступал в Лиге Европы УЕФА. В текущем розыгрыше турнира нападающий забил 5 голов в 10 матчах.
Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о целях «Ростова» на вторую половину сезона.
Скоростной хлопец, если с Байрамяном споются, хороший дуэт получится.
Скоростной хлопец, если с Байрамяном споются, хороший дуэт получится.
https://www.youtube.com/watch?v=RHQ6fZXNuvs
Помнится в Динамо тоже Соу играл, правда в центре, по комплекции и даже внешнее сходство с Али, только того Самба звали.
Помнится в Динамо тоже Соу играл, правда в центре, по комплекции и даже внешнее сходство с Али, только того Самба звали.
От второго болельщика слышу, что хорош в нарезках. Скиньте видео, чтобы убедиться ,что действительно стоящее приобретение.
От второго болельщика слышу, что хорош в нарезках. Скиньте видео, чтобы убедиться ,что действительно стоящее приобретение.