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«Ростов» арендовал у софийского ЦСКА гамбийского форварда Али Соу

16 февраля 2021, 20:46

«Ростов» на официальном сайте объявил о подписании нападающего софийского ЦСКА Али Соу на правах аренды.

Донской клуб заключил соглашение с правом последующего выкупа трансфера гамбийского футболиста.

«Приветствуем Али в нашей команде и желаем результативной игры!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

Али начал карьеру в чемпионате Гамбии, откуда перешел в «Кьево». Выступал на правах аренды за ряд итальянских команд. Сезон-2017/18 провел в клубе «Скендербеу». Там он принял участие в 33 матчах и забил 21 мяч.

С сезона-2018/19 — игрок софийского ЦСКА. В чемпионате Болгарии нападающий забил 32 мяча, из них 8 голов — в нынешнем сезоне.

Соу выступал в Лиге Европы УЕФА. В текущем розыгрыше турнира нападающий забил 5 голов в 10 матчах.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о целях «Ростова» на вторую половину сезона.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ ФК и спорт ФК и спорт (раскрыть)
17 февраля в 13:39
Вполне возможно.
ФК и спорт ФК и спорт
ФК и спорт ФК и спорт
17 февраля в 13:36
отличное приобретение!!! уверен заиграет!!!
stanichnik
stanichnik ответ MaxRnD (раскрыть)
16 февраля в 22:58
Спасибо, друг!
Скоростной хлопец, если с Байрамяном споются, хороший дуэт получится.
MaxRnD
MaxRnD ответ sv_1969 (раскрыть)
16 февраля в 22:49
Владимир, здорово !
MaxRnD
MaxRnD ответ stanichnik (раскрыть)
16 февраля в 22:49
И вам не хворать ))
stanichnik
stanichnik ответ beefs (раскрыть)
16 февраля в 22:40
Доброго Здоровья, Олег!
Помнится в Динамо тоже Соу играл, правда в центре, по комплекции и даже внешнее сходство с Али, только того Самба звали.
stanichnik
stanichnik ответ MaxRnD (раскрыть)
16 февраля в 22:33
Доброго Здоровья, Макс!
От второго болельщика слышу, что хорош в нарезках. Скиньте видео, чтобы убедиться ,что действительно стоящее приобретение.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 февраля в 22:11
Карпин, если просматривал сам, то не должен промахнуться.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Аксинья (раскрыть)
16 февраля в 21:53, ред.
Касаемо Африки ещё пока рано, а вот рынок Ирана 24 февраля станет открытым, ныне Иранцы будут не леги, ибо в ЕАЭС вступает
A.S.A
A.S.A
16 февраля в 21:21
Надеюсь принесет немало пользы Ростову!
mihaluch
mihaluch
16 февраля в 21:21
Карпин попытается сделать из него футболиста основного состава.
sv_1969
sv_1969 ответ MaxRnD (раскрыть)
16 февраля в 21:19
Привет Макс!Ну нарезку то можно сделать что как Пеле будешь )))
beefs
beefs
16 февраля в 21:14
по фактуре впечатляет...
Аксинья
Аксинья
16 февраля в 20:59
Ну уж если и Валера подписался на выходца из Африки то после снятия лимита в нашем чемпе будут играть только они...
MaxRnD
MaxRnD ответ ermak6848 (раскрыть)
16 февраля в 20:59
А мучиться дальше с Полозом и Обуховым всё равно толку нет
ermak6848
ermak6848
16 февраля в 20:55
Али чудо в фк Ростов не совершит...пустая трата денег
Остапчук 67
Остапчук 67
16 февраля в 20:49
Карпин, а в России не было?
MaxRnD
MaxRnD
16 февраля в 20:46
По нарезке видеофрагментов - очень неплохо
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