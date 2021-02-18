Холанд: «Вчерашний хет-трик Мбаппе вдохновил меня. Спасибо ему за это»

Нападающий дортмундской «Боруссии» после гостевой победы над «Севильей» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал свой дубль и результативную передачу.

Было здорово забить сегодня. Мне нравится Лига чемпионов. Меня вдохновил вчерашний хет-трик Мбаппе [в матче с «Барселоной»], так что спасибо ему за это. Отличный вечер.