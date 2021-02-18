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Холанд: «Вчерашний хет-трик Мбаппе вдохновил меня. Спасибо ему за это»

18 февраля 2021, 02:22
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд после гостевой победы над «Севильей» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал свой дубль и результативную передачу.

Было здорово забить сегодня. Мне нравится Лига чемпионов. Меня вдохновил вчерашний хет-трик Мбаппе [в матче с «Барселоной»], так что спасибо ему за это. Отличный вечер.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
18 февраля в 07:00
А уголек издевался год назад над тобой после матча
A.S.A
A.S.A
18 февраля в 06:27
Холланд и Мбаппе два главных молодых таланта на сегодняшний день.
Две машины по забиванию голов. Надеюсь оба продолжат радовать нас своей игрой, независимо от того, в каких командах они будут играть дальше.
Главное не словите звезду!
MaxRnD
MaxRnD
18 февраля в 02:56
Хорошо, что хоть другое его "сольное выступление" не вдохновило
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