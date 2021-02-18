Холанд: «Вчерашний хет-трик Мбаппе вдохновил меня. Спасибо ему за это»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд после гостевой победы над «Севильей» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал свой дубль и результативную передачу.
Было здорово забить сегодня. Мне нравится Лига чемпионов. Меня вдохновил вчерашний хет-трик Мбаппе [в матче с «Барселоной»], так что спасибо ему за это. Отличный вечер.
Две машины по забиванию голов. Надеюсь оба продолжат радовать нас своей игрой, независимо от того, в каких командах они будут играть дальше.
Главное не словите звезду!
Две машины по забиванию голов. Надеюсь оба продолжат радовать нас своей игрой, независимо от того, в каких командах они будут играть дальше.
Главное не словите звезду!