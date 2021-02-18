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Мостовой: «„Краснодар“ должен иметь преимущество»

18 февраля 2021, 12:08
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч «Краснодара» с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар» был на сборах, готовился. Я видел одну игру против «Локомотива», где «Краснодар» проиграл со счётом 0:4. Вроде бы играли основой, но проиграли с таким счётом полурезервному «Локо». Может, была подготовка нагрузки к игре с «Динамо». В какой-то мере «Краснодар» должен быть фаворитом, всё-таки первая домашняя игра, погода должна быть нормальной, футболисты свежие.

В эти два дня еврокубков из четырёх противостояний — три фаворита бездарно проиграли: «Барселона», «Севилья», «Ювентус». Конечно, в период пандемии всё накладывается друг на друга.

В основе постоянно играет Берг, Ари и в том году много травмировался. А вот Рамирес — основной левый защитник. Вообще, курс в клубе на свою молодёжь, а смотришь, девять иностранцев в составе. Но в свежести «Краснодар» должен иметь преимущество.

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Zimmer
Zimmer
18 февраля в 16:16
С нетерпением жду матча. Буду болеть за "Краснодар", верю в успех. Удачи!
Leha-ha50
Leha-ha50
18 февраля в 12:29, ред.
Не будет у быков никакого преимущества. Нашим клубам всем кроме Локомотива прочили преимущества в ЕК , а в итоге практически все потерпели полное фиаско. Так , что гадание на "кофейной гуще" бесполезны. Только игра даст ответ : кто на данный момент сильнее. Погода тяжелая, трудно будет обеим командам. Все может решить одна ошибка в обороне.
Ждем матча. Пожелаем быкам удачи, а там как получится.
Всем здоровья.
Cat01
Cat01
18 февраля в 12:12
Может погода поможет
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