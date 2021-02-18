Хавбек «Краснодара» Вильена: «Никакого кризиса в российском футболе нет»

Полузащитник «Краснодара» поделился мнением о результатах клубов РПЛ в текущем сезоне еврокубков и ответил на вопрос о лимите на легионеров.

Российские клубы одержали всего одну победу в еврокубках, она на счету «Краснодара». Российский футбол в кризисе? Нет, конечно. Никакого кризиса нет. Да, результат не очень хороший, но в футболе такое бывает. Я бы не стал говорить о кризисе.

Нужен ли лимит на легионеров? Я считаю, что это нормальная практика. Такие вещи помогают развитию футбола в стране. Семь-восемь иностранцев в команде — это хороший баланс.