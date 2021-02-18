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Хавбек «Краснодара» Вильена: «Никакого кризиса в российском футболе нет»

18 февраля 2021, 10:23

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена поделился мнением о результатах клубов РПЛ в текущем сезоне еврокубков и ответил на вопрос о лимите на легионеров.

Российские клубы одержали всего одну победу в еврокубках, она на счету «Краснодара». Российский футбол в кризисе? Нет, конечно. Никакого кризиса нет. Да, результат не очень хороший, но в футболе такое бывает. Я бы не стал говорить о кризисе.

Нужен ли лимит на легионеров? Я считаю, что это нормальная практика. Такие вещи помогают развитию футбола в стране. Семь-восемь иностранцев в команде — это хороший баланс.

Сегодня, 18 февраля, «Краснодар» встретится с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
18 февраля в 18:03
Даже чужеземец понял,что главная черта среднестатистического жителя нашей страны-ныть,хаять страну и мечтать уехать туда,где его способности оценят-слава появлению всемирной помойке-сети!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
18 февраля в 15:52
Это мягкие слова.
Помню Ндинга из Локо открыто заявил что приехал в Россию чтобы стать миллиапдером
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 февраля в 15:16
Подъема тоже нет.
Caniggia
Caniggia
18 февраля в 15:08
Наёмный рабочий в чужой стране, получающий очень хорошие деньги за свою работу, никогда (если он не сумасшедший) не отзовётся в негативном или пессимистичном ключе о стране, где он трудится и сфере деятельности, которой он занимается.
13 RUS
13 RUS
18 февраля в 14:51
Кризиса нет, потому что футбола нет
Брулин
Брулин
18 февраля в 14:48
Настолько плюшевый игрок что удивительно как он вообще остался в профессиональном футболе
Ген Геныч
Ген Геныч
18 февраля в 13:38
Ну да ну да-пошли мы на ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
18 февраля в 13:34
У нас не просто кризис,хуже.Лет пять семь назад такие игроки как Вильена у нас в ФНЛ играли
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Little Caprice (раскрыть)
18 февраля в 13:05
А клубы исключительно за счет легионеров. Такой уровень российского футбола.
nikoladolgov
nikoladolgov
18 февраля в 12:30
Вот уже настоящие краснодарцы высказываются , что легионеры нам не нужны !
За адекватность
За адекватность
18 февраля в 12:16
"но в футболе такое бывает." Два года подряд, а так:
"Все пучком, а у нас все пучком!
Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком.
Все пучком, а у нас все пучком!
Если нас не подвезут, мы дойдем пешком."
Little Caprice
Little Caprice ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 12:11
К счастью, пока только на уровне сборных.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Little Caprice (раскрыть)
18 февраля в 11:49
Кстати и те и другие выше нас по рейтингу
LOpp
LOpp
18 февраля в 11:31
Вильена в депутаты метит?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 февраля в 11:00
Кризис есть,но всё проходит!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
18 февраля в 10:56
Кризиса нет, согласен. Есть проблемные зоны. Тренировочные процессы в клубах, надо корректировать. Наши клубы тактически не готовы, физически и морально.
Развивать финансовую составляющую, без госденег совсем не обойтись, но и свои надо зарабатывать. Укрепить судейство, сейчас сильно подвержены давлению.
shlomo
shlomo
18 февраля в 10:51
Ну а что он скажет, что у нас все ....он наверняка все понимает, но умышленно не стал констатировать то, что мы, в общем-то, и так знаем - российский футбол стремительно катится вниз....говорят, что результат остаётся, а игра забывается.... Let it be, как пел сэр Пол.....однако в случае российских клубов нет ни игры, ни результата....в реальности сегодня российский футбол приближается ко дну....он ещё не пробил его, но всё больше напоминает ночной клуб с зажравшимися мажорами - клуб, который вот-вот должен полыхнуть на всю страну....пока же его обитатели откровенно раздражают пребывающее в непростой жизни население.....
112910415
112910415
18 февраля в 10:48
ура, у нас нормально, оказывается !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 февраля в 10:43
Это его личное мнение, не имеющего ничего общего с реальностью. Российский футбол не просто в кризисе, он в ж..., в глубокой ж...
Little Caprice
Little Caprice
18 февраля в 10:29
Согласен. Просто вышли на свой истинный уровень. В кризисе были бы на уровне чемпионатов Уэльса и Исландии.
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