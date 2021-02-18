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Фернандес: «Хочу играть только за ЦСКА и закончить здесь карьеру»

18 февраля 2021, 13:22

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал продление контракта с московским клубом.

Я счастлив подписать новое соглашение. Перед этим шагом разговаривал с Романом Юрьевичем Бабаевым, у клуба было желание продлить отношения, у меня тоже. Я размышлял об этом, мое мнение таково: хочу играть только за ЦСКА и закончить карьеру здесь. Мы сели, все обсудили и пришли к этому решению. Теперь год за годом будем смотреть, как будет развиваться ситуация, какова моя физическая форма, до какого момента смогу помогать команде. Если буду осознавать, что вношу свой вклад, приношу пользу — буду продолжать играть. Если настанет момент, когда пойму, что не даю никакой отдачи, — тогда закончу с футболом и уйду на пенсию (улыбается).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
18 февраля в 18:42
Настоящий Мужчина Армейский Россиянин !!! С ЦСКА на всю жизнь !!!
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 18:16
Ладно, но он её паспорт РФ хочет сделать - считай, россиянка уже ))))
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 18:14
Видимо Марио осел в России всерьез и надолго.
_____________________

Забавная фраза, посмеялся ))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
18 февраля в 18:06
Она и работать решила в РФ, а юридическая практика у нас разрешена только гражданам РФ. Все объяснимо. Видимо Марио осел в России всерьез и надолго.
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
18 февраля в 18:00
Да, была инфа, что и жена Марио хочет получить российское гражданство.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
18 февраля в 17:59
У него жена-бразильянка.Сама приехала и не ноет,что в России тяжело.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
18 февраля в 17:40
Один из лучших трансферов во всей истории Цска
Q-J-G
Q-J-G
18 февраля в 17:38
Желание Фернандеса-радует!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
18 февраля в 17:38
А представь себе, что тебе предложили бы болеть , например за Динамо, как бы ты на это реагировал? Для него уходить из ЦСКА - это тоже самое, что для тебя переходить из КБ в белоголубое общество. Согласишься ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
18 февраля в 17:34
Во-первых, русский паспорт ни при чем, т.к. Марио говорил о желании играть постоянно за ЦСКА задолго до получения паспорта РФ. Во-вторых его жена -гражданка Бразилии , юрист по образованию , кончила университета в Рио. Меня несколько удивляет, когда люди , не владеющие информацией, дают свои заключения. Не надо этого делать никогда.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Goger90 (раскрыть)
18 февраля в 17:27
Если не ошибаюсь, Марио летал на свадьбу в Бразилию в смокинге (подарок джентльмену года РПЛ ). Как дела с паспортом я не в курсе, извини.
Goger90
Goger90 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
18 февраля в 17:07
Но он вроде и ей собирался русский паспорт справить.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ swed27 (раскрыть)
18 февраля в 17:02
Кстати, Месси занимает второе место после Акинфеева в списке преданных своему клубу игроков (УЕФА)
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
18 февраля в 16:45, ред.
Так я и про то!Мало таких кто реально играет за команду одну все время и всем доволен!
Есть пословица:От добра добра не ищут!
Это про Марио)
cska1948
cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
18 февраля в 16:39
Месси тоже игрок одной команды! Но Марио, в отличии от Месси, не шантажирует своим уходом клуб перед каждым новым подписанием контракта, а честно говорит, что хочет играть в ЦСКА до конца карьеры! Парня всё устраивает и зачем, в таком случае, испытывать судьбу?
swed27
swed27
18 февраля в 16:31
ЦСКА и Фернандес как Барса и Месси
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ makkie (раскрыть)
18 февраля в 16:13
А жена у Марио, если не ошибаюсь, бразильянка.)).
VAN ARM
VAN ARM
18 февраля в 16:11
красиво сказано! молодец!!! армейская душа!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
18 февраля в 16:10
По версии УЕФА самым преданным своему клубу в Европе является Игорь Акинфеев, Россия, ЦСКА. Марио идёт по стопам Игоря. УВАЖЕНИЕ.
makkie
makkie
18 февраля в 16:07
Преданный, молодец!
Но с его уровнем можно было попробовать свои силы в Европе, в той же Италии или Испании.
Видимо, российский паспорт и русская жена сделали своё дело )))
Comentarios
Comentarios
18 февраля в 15:49
Молодец
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 февраля в 15:18
Лучше синица в руке...
STVA 1
STVA 1
18 февраля в 15:13
Игрок одной команды
beefs
beefs
18 февраля в 15:11
еще пару лет может и отыграет, Марио уже не тот...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
18 февраля в 14:59, ред.
что значит "хоть и с рос.паспортом"? да это же джокер в рукаве, игрок конечно знатный, да и в сборной порешать может, он тот бразилец который отрабатывает свою паспорт в России ))
Dirty_Harry
Dirty_Harry
18 февраля в 14:55
Ну Марио в России комфортно, только на пользу ему и клубу. Удачи Фернандесу!
Брулин
Брулин
18 февраля в 14:44
От добра добра не ищут. Если ему комфортно в команде, зарплата устраивает, место в составе гарантировано, вполне можно его понять.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 февраля в 14:03
Вот он Бразильский патриот России!
Caniggia
Caniggia
18 февраля в 14:01
Повезло ЦСКА с Фернандесом. Он всё же бразилец, хоть и с российским паспортом. Я не припомню таких преданных одной российской команде иностранцев, которые бы неплохо котировались не только в России, но и в Европе и которые при этом не стремились сменить чемпионат на более топовый. Марио очень ценный игрок для ЦСКА и для сборной и заслуживает большого уважения за это решение!
oFANATo
oFANATo ответ LOpp (раскрыть)
18 февраля в 13:56
Умные люди ЦСКА на зенит не променяют)))
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