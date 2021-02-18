ГлавнаяНовости

Юран: «Допускаю, что ЦСКА может недооценить „СКА-Хабаровск“ в Кубке России»

18 февраля 2021, 12:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Главный тренер хабаровского СКА Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА.

На данном этапе с ЦСКА, возможно, играть даже проще, чем с командами из нижней части таблицы. Первый матч после зимней паузы, после сборов – допускаю, что может иметь место недооценка. Вот если бы мы с ними встречались по ходу сезона, могли быть большие проблемы.

А сейчас многое зависит от нас самих: насколько мы будем готовы, насколько заряжены. Главное – психология. Чтобы на парней не давило имя соперника – что это ЦСКА, что это что-то невозможное. В целом я в своей команде уверен.

Не удалось ли посмотреть на ЦСКА живьем? Они были в Испании, а мы в Турции. Но у нас есть видеозаписи их контрольных матчей – разбираем. Постараемся выявить те моменты, которыми можем воспользоваться.

ЦСКА, безусловно, наш флагман, но там не играют футболисты с тремя ногами и тремя головами. Повторю, многое будет зависеть от нас самих.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Сегодня, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии12
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии12
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 21:15
возможно)) но останусь при своем мнении))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
18 февраля в 18:03
Так же как и в Москве, не больше, в части рыбы и икры.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
18 февраля в 18:02
А у меня вся родня по материнской линии в Благовещенске. Там классный мост через Амур сделали, в Китай пешком ходить можно. Привет землякам и здоровья! Ч тоже беспокоюсь за погоду и как перенесут холода ребята после теплой Испании. Акклиматизация это 3-5 день самые сложные, как раз выпадает на день игры.
VAN ARM
VAN ARM ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 17:59
в хабаре хватает всего ))знаю точно))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 17:57
Будь здрав Анатолий !
Приятно встретить на СОККЕРе дальневосточника ( я родился в Уссурийске. Приморский край) Там и брат мой живёт который родился в Хабаровске.
А на счёт игры что либо сказать сложно, как команда адаптируется к холодам после Испании.
Поле какое будет? Посмотрим. Всех благ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
18 февраля в 16:29
В Хабаровске нет ни того, ни другого. Я сам родом из Благовещенска, там только лес. А рыба и икра - это Камчатка и Сахалин , а они не входят в Хабаровский край.
VAN ARM
VAN ARM ответ STVA 1 (раскрыть)
18 февраля в 16:18
если сами не решат слить проблем не вижу))
VAN ARM
VAN ARM ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 16:17
значит икра и рыба помогают финансами))
VAN ARM
VAN ARM
18 февраля в 16:16
других доводов как я понимаю не придумал))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
18 февраля в 15:47
Надеяться надо на себя, а не на недооценку соперника. А уж как там игра сложится никому неведомо. По такой погоде может быть и случайный автогол, и пенальти необязательный, и удаление вполне возможно. Так , что ждем матча, в такую погоду случиться может все , что угодно.
Всем здоровья.
SHMEL
SHMEL
18 февраля в 15:25
Недооценивать нельзя, настраивться только на победу, еще один трофей лишним не будет.
oFANATo
oFANATo
18 февраля в 13:53
Даже не надейся, Юран.
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 13:28
готовились за счет османов!)))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 февраля в 13:06
Хабаровск то при деньгах оказывается. В Турции готовились! Круто!
STVA 1
STVA 1
18 февраля в 13:04
В словах Юрана есть смысл! Хабаровск может доставить Коняшкам проблем!В любом случае главное чтобы без травм)
beefs
beefs
18 февраля в 12:52
чего гадать скоро все увидим...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100