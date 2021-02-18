Юран: «Допускаю, что ЦСКА может недооценить „СКА-Хабаровск“ в Кубке России»

Главный тренер хабаровского СКА Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА.
На данном этапе с ЦСКА, возможно, играть даже проще, чем с командами из нижней части таблицы. Первый матч после зимней паузы, после сборов – допускаю, что может иметь место недооценка. Вот если бы мы с ними встречались по ходу сезона, могли быть большие проблемы.
А сейчас многое зависит от нас самих: насколько мы будем готовы, насколько заряжены. Главное – психология. Чтобы на парней не давило имя соперника – что это ЦСКА, что это что-то невозможное. В целом я в своей команде уверен.
Не удалось ли посмотреть на ЦСКА живьем? Они были в Испании, а мы в Турции. Но у нас есть видеозаписи их контрольных матчей – разбираем. Постараемся выявить те моменты, которыми можем воспользоваться.
ЦСКА, безусловно, наш флагман, но там не играют футболисты с тремя ногами и тремя головами. Повторю, многое будет зависеть от нас самих.
Всем здоровья.
Всем здоровья.