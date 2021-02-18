Тедеско: «Надеемся, что Промес сможет приехать и нам помочь»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал возможный переход полузащитника «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.
Время для принятия решений есть. Надеемся, что Промес сможет приехать и нам помочь. Но решение будет приниматься с руководством клуба.
Промес хотя бы в Севилье и Аяксе поиграл, а вот Рондон за длинным рублём в Китай поехал (считай выбросил пару лет карьеры). Разные вещи.
Риски, конечно, есть - но это футбол, здесь этого предостаточно. Берёшь Рошу за 12 млн, а тот пустышкой оказывается, зато Ларссон за 3 млн в лучших ассистентах и пользу приносит. Не всегда угадаешь...
Промес хотя бы в Севилье и Аяксе поиграл, а вот Рондон за длинным рублём в Китай поехал (считай выбросил пару лет карьеры). Разные вещи.
Риски, конечно, есть - но это футбол, здесь этого предостаточно. Берёшь Рошу за 12 млн, а тот пустышкой оказывается, зато Ларссон за 3 млн в лучших ассистентах и пользу приносит. Не всегда угадаешь...