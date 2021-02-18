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Тедеско: «Надеемся, что Промес сможет приехать и нам помочь»

18 февраля 2021, 14:29

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал возможный переход полузащитника «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.

Время для принятия решений есть. Надеемся, что Промес сможет приехать и нам помочь. Но решение будет приниматься с руководством клуба.

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Варвар7
Варвар7
18 февраля в 19:38
Он ещё на что то надеется?
oFANATo
oFANATo
18 февраля в 19:18
Мыльная опера с Промеской все продолжается?))))))
makkie
makkie ответ cska1948 (раскрыть)
18 февраля в 18:06
Ну не знаю.
Промес хотя бы в Севилье и Аяксе поиграл, а вот Рондон за длинным рублём в Китай поехал (считай выбросил пару лет карьеры). Разные вещи.

Риски, конечно, есть - но это футбол, здесь этого предостаточно. Берёшь Рошу за 12 млн, а тот пустышкой оказывается, зато Ларссон за 3 млн в лучших ассистентах и пользу приносит. Не всегда угадаешь...
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
18 февраля в 16:45
Лично я больше переживаю, ЗАЧЕМ Рондона взяли! Одно успокаивает, что на полгода. Только наивные полагают, что Рондон и Промес вернутся теми, какими были.
makkie
makkie
18 февраля в 16:13
Кони больше всего переживают - вернётся Промес или нет?)
Сами небось все ногти искусали, когда ждали обратно Мусу, Думбия, Вагнера и прочих "блудных сыновей" ))
makkie
makkie
18 февраля в 16:04
Пока хвост кота не оторвётся, Аякс и дальше будет его тянуть...
Собаки на сене!
SHMEL
SHMEL
18 февраля в 15:28
Чего они так уперлись в этого свинси? Он уже совем не торт.
ДСА
ДСА
18 февраля в 15:28
Лишь бы не посадили.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
18 февраля в 14:41
Он его переоценивает. Был-бы хотя бы уровня Венгхорста (Вольфсбург), Штиндаля (Боруссия М.), Бэйли (Байер Л.) или Силвы (Айнтрахт Фр.), тогда можно понять.
1bear
1bear
18 февраля в 14:31
уже надоели новости про Промеску....
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