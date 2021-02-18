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Первушин — о снятии «Тамбова» с РПЛ: «Уже денег нет ни на что»

18 февраля 2021, 13:39

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал информацию о снятии клуба с чемпионата России.

По поводу участия в РПЛ говорят, что надо ждать. Честно говоря, не знаю, что там ждать. Возможно, идут переговоры. Пока надежда есть, мы тренируемся в Крымске. Наверное, надо отсюда уезжать, перебираться в Москву. Уже денег нет ни на что.

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mortid
mortid ответ LOpp (раскрыть)
18 февраля в 22:55
На школьном каком нибудь стадионе дешевле :D
Futurista
Futurista
18 февраля в 14:21
Главное держаться...
LOpp
LOpp
18 февраля в 13:57
Пока надежда есть, мы тренируемся в Крымске. Наверное, надо отсюда уезжать, перебираться в Москву. Уже денег нет ни на что.


а в Москве типо дешевле тренироваться?
Leha-ha50
Leha-ha50
18 февраля в 13:50
Заварили кашу наши чиновники. Теперь вот сами и разгрести не могут. Все перемешалось в этой каше. Как , что, когда .....никто ничего не знает. Губернатор только все обещает , но ни денег не дает, ни стадион не достраивает, в общем - полная безнадега. Жаль болельщиков Тамбова. Так и не пришлось им поболеть за свою команду в родном городе.
Надо искать виноватых . Но не будут же наши чиновники сами себя искать, найдут крайнего на стороне и .......оштрафуют по полной программе.
Всем здоровья.
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