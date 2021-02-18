Первушин — о снятии «Тамбова» с РПЛ: «Уже денег нет ни на что»

Главный тренер «Тамбова» прокомментировал информацию о снятии клуба с чемпионата России.

По поводу участия в РПЛ говорят, что надо ждать. Честно говоря, не знаю, что там ждать. Возможно, идут переговоры. Пока надежда есть, мы тренируемся в Крымске. Наверное, надо отсюда уезжать, перебираться в Москву. Уже денег нет ни на что.